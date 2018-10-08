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    Нойер – о 6-м месте «Баварии» в чемпионате: «Понимаем серьезность ситуации и хотим вернуться на свой путь»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал выступление команды в чемпионате Германии.

    В субботу, 6-го октября, мюнхенцы уступили гладбахской «Боруссии» со счетом 0:3 в рамках 7-го тура Бундеслиги. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

    «Мы отдаем себе отчет в том, что это за ситуация, и понимаем ее серьезность. Мы по-прежнему смотрим вперед и хотим вернуться на свой путь», – цитирует голкипера сборной Германии клубный твиттер.

    Напомним, в июле обязанности главного тренера клуба принял хорват Нико Ковач.

    Источник: ФК «Бавария»

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    08.10.2018 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 8 октября 2018, 20:46

      скоро походу как принял ,так и назад отдаст)))либо еще больше примет но по гланды

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