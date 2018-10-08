Нойер – о 6-м месте «Баварии» в чемпионате: «Понимаем серьезность ситуации и хотим вернуться на свой путь»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал выступление команды в чемпионате Германии.

В субботу, 6-го октября, мюнхенцы уступили гладбахской «Боруссии» со счетом 0:3 в рамках 7-го тура Бундеслиги. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

«Мы отдаем себе отчет в том, что это за ситуация, и понимаем ее серьезность. Мы по-прежнему смотрим вперед и хотим вернуться на свой путь», – цитирует голкипера сборной Германии клубный твиттер.

Напомним, в июле обязанности главного тренера клуба принял хорват Нико Ковач.