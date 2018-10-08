«Кьево» уволит главного тренера. Команда идет на последнем месте с показателем -1

Руководство «Кьево» в ближайшее время уволит главного тренера Лоренцо Д'Анна. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо в своем твиттер-аккаунте.

После восьми туров чемпионата Италии клуб из Вероны занимает последнее место в турнирной таблице. Команда шесть раз проиграла и дважды свела встречи к ничьей.

У «Кьево» минус одно очко – в сентябре клуб оштрафовали на три балла за завышение доходов от трансферов.

Президент клуба Лука Кампеделли получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.