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    «Кьево» уволит главного тренера. Команда идет на последнем месте с показателем -1

    Руководство «Кьево» в ближайшее время уволит главного тренера Лоренцо Д'Анна. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо в своем твиттер-аккаунте.

    После восьми туров чемпионата Италии клуб из Вероны занимает последнее место в турнирной таблице. Команда шесть раз проиграла и дважды свела встречи к ничьей.

    У «Кьево» минус одно очко – в сентябре клуб оштрафовали на три балла за завышение доходов от трансферов.

    Президент клуба Лука Кампеделли получил запрет на футбольную деятельность сроком на три месяца.

    Источник: Twitter

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    08.10.2018 12:56
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