«Арсенал» подписал контракт с adidas. Клуб сменит спонсора летом

«Арсенал» через клубный твиттер сообщил о подписании контракта с концерном adidas.

Договор вступит в силу 1 июля. О подробностях соглашения не сообщается. Информация о возможной сделке между лондонским клубом и немецким концерном появилась в 2017 году.

Тогда сообщалось о том, что благодаря сотрудничеству с брендом прибыль «канониров» может составить 60 миллионов фунтов в год.

Adidas был спонсором «Арсенала» с 1988 по 1994 год. С 2014 года команда выступает в экипировке Puma.