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    «Арсенал» подписал контракт с adidas. Клуб сменит спонсора летом

    «Арсенал» через клубный твиттер сообщил о подписании контракта с концерном adidas.

    Договор вступит в силу 1 июля. О подробностях соглашения не сообщается. Информация о возможной сделке между лондонским клубом и немецким концерном появилась в 2017 году.

    Тогда сообщалось о том, что благодаря сотрудничеству с брендом прибыль «канониров» может составить 60 миллионов фунтов в год.

    Adidas был спонсором «Арсенала» с 1988 по 1994 год. С 2014 года команда выступает в экипировке Puma.

    Источник: Twitter

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    08.10.2018 12:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 октября 2018, 15:37

      в матче с Фулхэмом понравилась форма с красными шортами. Приятнее смотрится чем с белыми.

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 8 октября 2018, 14:05

      Первая мысль у болельщика Арсенала - что будет с рукавами?) Ведь они всегда традиционно были белыми, а фирменный почерк адидас - это 3 полосы на плечах вдоль рукавов).
      Вообще интересно, потому как Адидас заключает контракт с теми, где видит спортивный потенциал на ближайшее будущее, собственно как и Найк... наверное, немцы знают что-то, что скрыто от наших глаз.)

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