Хусаинов: «Удаление Эдера абсолютно заслуженное»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает правильным удаление за две желтые карточки нападающего «Локомотива» Эдера в матче с ЦСКА.

«Это была опасная игра. Неумышленная, но опасная, с возможностью нанесения травмы сопернику. Она не попадает под категорию агрессивной, поэтому наказывается желтой карточкой. Наказание абсолютно заслуженное», – сказал Хусаинов.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА