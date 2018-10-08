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    Какой вы футболист?

    Хусаинов: «Удаление Эдера абсолютно заслуженное»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает правильным удаление за две желтые карточки нападающего «Локомотива» Эдера в матче с ЦСКА.

    «Это была опасная игра. Неумышленная, но опасная, с возможностью нанесения травмы сопернику. Она не попадает под категорию агрессивной, поэтому наказывается желтой карточкой. Наказание абсолютно заслуженное», – сказал Хусаинов.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2018 10:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2018, 17:37

      Ну вот, Хусаинов и успокоил горячие головы отдельных игроков и болел Локомотива.

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 8 октября 2018, 12:37

      Вы товарищ Хусаинов ничего правдивого не говорите! Вчера говорили, что Луиска наш Адриано вне игры был когда Фернандо штрафной бил, пересмотрите момент и увидите, что в момент удара Адриано вне игры не был!!!!

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