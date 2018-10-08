Месси чаще всего забивал в Примере с передач Суареса

Накануне состоялся матч восьмого тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в этой встрече отдал голевой пас Лионелю Месси. Аргентинец забил 27-й гол за карьеру в Примере с передач уругвайца. Суарес чаще всех в каталонском клубе ассистировал Месси.

По этому показателю уругваец обошел Дани Алвеса. На счету бразильца, который сейчас выступает за «ПСЖ», 26 результативных передач в адрес Месси в Примере.