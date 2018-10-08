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    Месси чаще всего забивал в Примере с передач Суареса

    Накануне состоялся матч восьмого тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в этой встрече отдал голевой пас Лионелю Месси. Аргентинец забил 27-й гол за карьеру в Примере с передач уругвайца. Суарес чаще всех в каталонском клубе ассистировал Месси.

    По этому показателю уругваец обошел Дани Алвеса. На счету бразильца, который сейчас выступает за «ПСЖ», 26 результативных передач в адрес Месси в Примере.

    Источник: Opta

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    08.10.2018 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 8 октября 2018, 11:01

      Странно. Ожидал тут либо Хави, либо Инъесту увидеть

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