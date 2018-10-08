Кузяев: «Краснодар» – очень непростой соперник, было тяжело»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Эмоции положительные, рады, что удалось победить. «Краснодар» – очень непростой соперник, было тяжело.

Мы были лучше настроены, особенно во втором тайме. В первом, может, еще раскачивались, после перерыва вышли с характером и показали свою игру. Не знаю, почему в первом играли без. Может, долго входим? Надо это исправлять и начинать играть с первых минут.

Гол Дзюбы очень сильно встряхнул команду. Мы поняли, что будет легче, соперник будет раскрываться. Так и получилось – второй гол мы забили в контратаке», – сказал Кузяев.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 2:1. Команда из Санкт-Петербурга с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице, южане идут вторыми с 19 очками.