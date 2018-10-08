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    Кузяев: «Краснодар» – очень непростой соперник, было тяжело»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    «Эмоции положительные, рады, что удалось победить. «Краснодар» – очень непростой соперник, было тяжело.

    Мы были лучше настроены, особенно во втором тайме. В первом, может, еще раскачивались, после перерыва вышли с характером и показали свою игру. Не знаю, почему в первом играли без. Может, долго входим? Надо это исправлять и начинать играть с первых минут.

    Гол Дзюбы очень сильно встряхнул команду. Мы поняли, что будет легче, соперник будет раскрываться. Так и получилось – второй гол мы забили в контратаке», – сказал Кузяев.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 2:1. Команда из Санкт-Петербурга с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице, южане идут вторыми с 19 очками.

    Источник: Sports.ru

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    08.10.2018 08:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 12:52

      Может и непростой, да только тактика допотопная.

      0
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 8 октября 2018, 12:29

      Была красивая игра.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 12:25

      Краснодар играл в свою игру и Зениту приходилось совсем непросто.

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 8 октября 2018, 09:13

      Ясно .

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