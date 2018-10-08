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    Геркус: «Судейство? А что судейство? Человек поплыл»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал важной победу своей команды в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Судейство? А что судейство? Человек поплыл. Сложная игра. Комментировать судейство не хочу.

    «Локомотив» одержал очень важную победу. Вы видите, как мы играем и на каком месте мы находимся. Сегодня сработал наш трансфер. Еще и голы забивает. Все замечательно. Новые эмоции вдохнули в команду.

    Конечно, можно сказать, что со всеми трансферами мы попали в точку. Это еще одно доказательство разным экспертам, которые пишут, кто взлетит, а кто нет. Специалистам.

    Вернулся ли «Локомотив» в чемпионскую гонку? Мы выиграли один матч на эмоциях, вдесятером. Вернули себе уважение», – сказал Геркус.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2018 06:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:58

      Для такого матча надо было поставить Карасева или Безбородова.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 08:47

      Сколько про судейство не говори -- оно лучше не станет. Нет единой трактовки одних и тех же эпизодов даже у одного и того же судьи во время матча. Тут и ВАР не поможет, как и навар для других...

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Рубик Докоян 8 октября 2018, 12:04

      косячили косячат и будут косячить

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > himik2-62 8 октября 2018, 12:16

      Некоторые ратуют за ВАР, полагая, что он всё решит. Решит, но не всё. Там всего 4 положения при котором его применяют. А потом всё равно принимает решения главный судья. А он смотрит, смотрит и решил, что была игра рукой, а не мяч попал в руку или как ещё говорят, мяч нашёл руку.))) Нужны чёткие и единые трактовки многих моментов, разработаны методические указания. На сборах всё это прокручивать и просматривать. Я не автомобилист, но насколько знаю на экзаменах по теории вождения есть видеотранляции, по которым экзаменуемый должен объяснить какое нарушение или его нет, кто кого должен пропустить и т.д. Так и тут. Всё на мониторах, потом на практике в двухстронках с разбором всех моментов. А у нас один судья трактует один и тот же эпизод по разному в игре для одной команды. Я не беру предвзятость по отношению к другой. В одном эпизоде даст свисток, а в другом нет, также и по карточкам. Боковые много ошибаются и не помогают главному. А у них меньший объём работы и они не видят от кого ушёл мяч на угловой или мяч выкатился за лицевую линию.

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