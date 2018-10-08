Геркус: «Судейство? А что судейство? Человек поплыл»

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал важной победу своей команды в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Судейство? А что судейство? Человек поплыл. Сложная игра. Комментировать судейство не хочу.

«Локомотив» одержал очень важную победу. Вы видите, как мы играем и на каком месте мы находимся. Сегодня сработал наш трансфер. Еще и голы забивает. Все замечательно. Новые эмоции вдохнули в команду.

Конечно, можно сказать, что со всеми трансферами мы попали в точку. Это еще одно доказательство разным экспертам, которые пишут, кто взлетит, а кто нет. Специалистам.

Вернулся ли «Локомотив» в чемпионскую гонку? Мы выиграли один матч на эмоциях, вдесятером. Вернули себе уважение», – сказал Геркус.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» завершился со счетом 0:1. Армейцы с 16-ю очками опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а железнодорожники с 15-ю очками располагаются на строчку ниже. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА