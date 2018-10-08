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    Какой вы футболист?

    Ахметов: «Эдера удалили по делу. Он ногу задрал до головы»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

    «У нас были моменты. Могли забивать. Сказалась усталость, не хватило свежести после «Реала». Можно сказать, что эмоций тоже не хватило.

    Говорят, что при подаче углового, с которого был забит гол, мяч вышел в аут. Показали бы аут, гола бы не было.

    Эдера удалили по делу, конечно. Он ногу задрал до головы. Чистая вторая желтая.

    Семин говорит, что Облякова надо было удалять? Не знаю, где они увидели удаление. Но не хочу на судействе много внимания зацикливаться», – сказал Ахметов.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.10.2018 01:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 октября 2018, 13:17

      Обл.я.кова даже здесь удаляют из комментов, че ж его не удалять

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:40

      Откровенно говоря игра выдалась грубая и судья не справился со своей работой.

      3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 8 октября 2018, 08:41

      Армейцы после Реала не настроились на Локо за что и поплатились: необходимо было реализовывать свои моменты. Впредь будет наука молодежи. Судья "косячил" в обе стороны.

      5
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 8 октября 2018, 08:09

      Все по делу,опасная игра,удаление.но паровозам ,для встряски ,нужна была эта победа,с побелой локо!!!ЦВБП

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 8 октября 2018, 07:50

      Ну не выше же головы)))

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 октября 2018, 07:40

      Да уж, странное у нас судейство, хорошо, если это опасная игра у Эдера, то что тогда было в матче Зенит - Спартак, когда в штрафной КБ защитник шипами по голове чиркнул?? Судья ведь вообще ничего не свистнул..

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 8 октября 2018, 07:14

      Да нет , судейство здесь было далеко не в пользу Локо , поэтому на нем и зацикливаться не хочется !

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 октября 2018, 06:50

      Ну а что он еще может сказать? Судью мы купили, он нас тянул тянул, но мы ж мешки )))))))))

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      Рейтинг: +392

      A-Den 8 октября 2018, 05:54

      Вообще далековато до головы было

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 октября 2018, 05:51

      смотря какой головы...

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