Ахметов: «Эдера удалили по делу. Он ногу задрал до головы»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«У нас были моменты. Могли забивать. Сказалась усталость, не хватило свежести после «Реала». Можно сказать, что эмоций тоже не хватило.

Говорят, что при подаче углового, с которого был забит гол, мяч вышел в аут. Показали бы аут, гола бы не было.

Эдера удалили по делу, конечно. Он ногу задрал до головы. Чистая вторая желтая.

Семин говорит, что Облякова надо было удалять? Не знаю, где они увидели удаление. Но не хочу на судействе много внимания зацикливаться», – сказал Ахметов.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА