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    Какой вы футболист?

    Вальверде: «Кажется, что «Барселона» плывет против течения»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 8-го тура Примеры против «Валенсии» (1:1).

    «Команда вышла на поле без того настроя, какой у нее должен быть. То, как было четыре дня назад, было идеально. Тогда мы начали и забили за две минуты, сегодня было наоборот.

    Все время кажется, что мы плывем против течения. Но мы знаем, что все это изменится», – сказал Вальверде.

    «Севилья» возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал» – четвертый

    Источник: Marca

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    08.10.2018 01:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 октября 2018, 15:23

      лучше спад сейчас чем потом ! все будет нормально.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:35

      Надо искать причины Эрнесто.

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      Рейтинг: +137

      coocoo 8 октября 2018, 07:41

      Почему не попробовать варианты с Видалем и Дембеле, Коутиньо никак не вписывается в рисунок, а игра в одно касание - это вообще не его

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 октября 2018, 06:50

      после того, как тебя уволят, безусловно, всё изменится.

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