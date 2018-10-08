Вальверде: «Кажется, что «Барселона» плывет против течения»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 8-го тура Примеры против «Валенсии» (1:1).

«Команда вышла на поле без того настроя, какой у нее должен быть. То, как было четыре дня назад, было идеально. Тогда мы начали и забили за две минуты, сегодня было наоборот.

Все время кажется, что мы плывем против течения. Но мы знаем, что все это изменится», – сказал Вальверде.

«Севилья» возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал» – четвертый