Ракитич – после ничьей с «Валенсией»: «Позорно не взять три очка»

В футболе не всегда выигрывает команда владеющая преимуществом.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал резульатат матча 8-го тура Примеры против «Валенсии» (1:1).
«Я думаю, с тем превосходством, что у нас было, позорно не взять три очка. Мы плохо начали, пропустили этот гол, но думаю, что мы были лучше.
К сожалению, они смогли так легко нас наказать. Гол был позорным: угловой, поданный на уровне груди», – сказал Ракитич.
«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 15-ю очками.