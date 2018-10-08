Ракитич – после ничьей с «Валенсией»: «Позорно не взять три очка»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал резульатат матча 8-го тура Примеры против «Валенсии» (1:1).

«Я думаю, с тем превосходством, что у нас было, позорно не взять три очка. Мы плохо начали, пропустили этот гол, но думаю, что мы были лучше.

К сожалению, они смогли так легко нас наказать. Гол был позорным: угловой, поданный на уровне груди», – сказал Ракитич.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 15-ю очками.