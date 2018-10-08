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    Какой вы футболист?

    Ракитич – после ничьей с «Валенсией»: «Позорно не взять три очка»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал резульатат матча 8-го тура Примеры против «Валенсии» (1:1).

    «Я думаю, с тем превосходством, что у нас было, позорно не взять три очка. Мы плохо начали, пропустили этот гол, но думаю, что мы были лучше.

    К сожалению, они смогли так легко нас наказать. Гол был позорным: угловой, поданный на уровне груди», – сказал Ракитич.

    «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 15-ю очками.

    Источник: Marca

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    08.10.2018 00:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:25

      В футболе не всегда выигрывает команда владеющая преимуществом.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 октября 2018, 07:08

      Вальверде реально потерял нити управления командой. Они просто забили на чемпионат, а в ЛЧ стараются только потому, что в последние годы дальше 1/4 не проходили. Заслуги Эрнесто в победах над ПСВ и ТТХ я не вижу. Игроки играли сами за себя.
      Давно уже заметил, что каталонцам свойственно выкладываться на поле только тогда, когда они сами этого захотят, когда соперник их гордость заденет, когда нужно какие-то камбэки делать. Очень много вальяжных игр, в пол ноги, пешком по полю передвигаясь. Такое было всегда, но в последнее время при Энрике и Вальверде, таких игр становится всё больше и больше. Я хоть и болею уже более 10 лет за Барсу, но скажу, что это как-то расходится со спортивным принципом. Проще говоря, многие зажрались от успехов и высоких зарплат настолько, что их мотивацию играть в полную силу можно только домкратом поднять. А Вальверде не из тех, кто делает смелые шаги. Я бы на 3-5 матчей усадил бы на лавку и Пике, и Ракитича с Бускетсом, и Суареса. Благо есть Видаль, Ленгле, Артур, Малком, Мунир. Видно, что эти люди хотят играть, но Эрнест им этого не даёт, т.к. он приверженец того, что в старте должны выходить сильнейшие, т.е. "священные коровы" вроде Бускетса. Он этих ротирует только тогда, когда они устали или есть микроповреждения. Здоровый Пике или Бускетс 100% выйдут на поле. Это убивает дух конкуренции в клубе за место в основе. Многие игроки уже вросли в газон Камп Ноу, как тут не зажраться от такого.
      Давно пора Барсе пригласить своего Симеоне, чтобы он встряхнул команду.
      К слову, имеенно в этом же я вижу причину неудач Баварии в ЛЧ и особенно сб. Германии и Испании на ЧМ.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Cules2013 8 октября 2018, 07:58

      Согласен ..так же как и с Зиданом ..но Фаны реала скажут что Зидан спецом сливал кубок и лигу для ЛЧ ..а тут уже если бы дела реала были хороши сказали бы мол надо играть на все 3 фронта ..а Реал ещё сильнее застрял ..не то что победить ..команда 4 матча подряд забить не может..

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 8 октября 2018, 06:20

      незнаю я на н чью ставил

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > bashnat013 8 октября 2018, 06:55

      я тоже, но болел за победу, разумеется.

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