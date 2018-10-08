Хеведес: «Уровень российского футбола оказался выше, чем я думал»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал об адаптации в России. Сегодня игрок забил дебютный гол за железнодорожников в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Моя адаптация здесь прошла очень хорошо. Меня очень хорошо все встретили. Мне очень нравится Москва. Я сразу не заиграл, потому что работал над своей физической кондиций. Сейчас я их поправил и, надеюсь, что дальше будут играть и помогать команде.

Может быть, в Германии больше идет работа над тактикой и больше международных звезд, но я могу сказать, что уровень российского футбола меня очень приятно удивил. Он выше оказался, чем я думал», – сказал Хеведес.

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