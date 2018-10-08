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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хеведес: «Уровень российского футбола оказался выше, чем я думал»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал об адаптации в России. Сегодня игрок забил дебютный гол за железнодорожников в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «Моя адаптация здесь прошла очень хорошо. Меня очень хорошо все встретили. Мне очень нравится Москва. Я сразу не заиграл, потому что работал над своей физической кондиций. Сейчас я их поправил и, надеюсь, что дальше будут играть и помогать команде.

    Может быть, в Германии больше идет работа над тактикой и больше международных звезд, но я могу сказать, что уровень российского футбола меня очень приятно удивил. Он выше оказался, чем я думал», – сказал Хеведес.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: Sport24

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    08.10.2018 00:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:20

      Спасибо Бенедикт за комплимент.

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      Рейтинг: +121

      weinmar 8 октября 2018, 07:25

      Русские всегда Германию удивляли)) Традиция!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 октября 2018, 05:37

      Уровень российского футбола определяется по играм в еврокубках

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