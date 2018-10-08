Агент Зидана: «Не думаю, что Зинедин будет тренировать в Англии»

Алан Мильяччо, агент тренера Зинедина Зидана, прокомментировал слухи о возможном назначении француза в «Манчестер Юнайтед».

«Он взял отпуск на год и не вернется раньше, чем этот период пройдет.

Не думаю, что он будет тренировать в Англии, это не его стиль. Я обсуждал с ним это, его не привлекает эта идея», – сказал Мильяччо в интервью Le Journal du Dimanche.

Ранее сообщалось, что «МЮ» попросил Зидана отклонять предложения от других клубов.