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    Какой вы футболист?

    Агент Зидана: «Не думаю, что Зинедин будет тренировать в Англии»

    Алан Мильяччо, агент тренера Зинедина Зидана, прокомментировал слухи о возможном назначении француза в «Манчестер Юнайтед».

    «Он взял отпуск на год и не вернется раньше, чем этот период пройдет.

    Не думаю, что он будет тренировать в Англии, это не его стиль. Я обсуждал с ним это, его не привлекает эта идея», – сказал Мильяччо в интервью Le Journal du Dimanche.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» попросил Зидана отклонять предложения от других клубов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2018 00:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 11:17

      Что сейчас загадывать о его будущем. Одно ясно ,без работы он не останется.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 октября 2018, 06:12

      И в Динамо его не надо... Он же тренер с игроками экстра класса. . А так как тренер...... Ну вы меня поняли...

      0
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 8 октября 2018, 04:49

      МЫСЛИТЕЛЬ ХРЕНОВ.

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