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    Какой вы футболист?

    Тарасов: «С ЦСКА не первый раз играем. Осознавали важность каждого гола»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    – Была хорошая игра, много борьбы. Все понимали ответственность за результат в дерби. С ЦСКА не первый раз играем, поэтому осознавали важность каждого забитого мяча, были готовы к тому, что игра может пойти до гола.

    – После поражения от «Шальке» насколько принципиально было победить ЦСКА, одолевший «Реал»?

    – Мы понимали, что могли все перевернуть и чуть-чуть изменить свое отношение, добавить позитивных эмоций. Кто-то едет в сборную, кто-то отдыхает. Хорошо, что подняли настроение себе и болельщикам.

    – По ходу трансляции часто показывали Юрия Семина, казалось, он все разнесет вокруг. Что там происходило?

    – Надо, наверное, вам отдельную камеру поставить. Семин – он всегда эмоциональный и требовательный. Поэтому ничего нового я не увидел.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 23:13
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