Тарасов: «С ЦСКА не первый раз играем. Осознавали важность каждого гола»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

– Была хорошая игра, много борьбы. Все понимали ответственность за результат в дерби. С ЦСКА не первый раз играем, поэтому осознавали важность каждого забитого мяча, были готовы к тому, что игра может пойти до гола.

– После поражения от «Шальке» насколько принципиально было победить ЦСКА, одолевший «Реал»?

– Мы понимали, что могли все перевернуть и чуть-чуть изменить свое отношение, добавить позитивных эмоций. Кто-то едет в сборную, кто-то отдыхает. Хорошо, что подняли настроение себе и болельщикам.

– По ходу трансляции часто показывали Юрия Семина, казалось, он все разнесет вокруг. Что там происходило?

– Надо, наверное, вам отдельную камеру поставить. Семин – он всегда эмоциональный и требовательный. Поэтому ничего нового я не увидел.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА