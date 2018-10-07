Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о планах на будущее.

– Вы счастливы в «Локомотиве»?

– Да, чувствую себя достаточно счастливым. Я должен выполнять свою работу, помогать команде настолько, насколько это возможно. Я пытаюсь это делать изо всех сил.

– Скажете что-нибудь о своем будущем?

– Мое будущее сейчас – здесь. У меня контракт с «Локомотивом» до июня 2019 года. Не знаю, что произойдет в ближайшие два-три месяца, но как минимум до декабря я здесь. Что будет дальше? У меня нет ни малейшего понятия.

– Семин говорит, что восхищается вашей игрой в сложившейся ситуации.

– Нужно быть профессионалом и не давать посторонним вещам мешать тебе. Нужно уважать то, что ты делаешь. Неважно, останешься ты здесь или нет: нужно уважать своих партнеров, клуб. А то, что произойдет дальше, пусть произойдет. Я это приму.

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