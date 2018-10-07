Ману хорош, локо наберет ход, а его профукают, жалко денег на возрастного игрока... и так купили-то всего одного, остальные свободными пришли, понятно, что ведомость загружена, но на год можно было бы продлить... Жалко будет, если отпустят...
Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о планах на будущее.
– Вы счастливы в «Локомотиве»?
– Да, чувствую себя достаточно счастливым. Я должен выполнять свою работу, помогать команде настолько, насколько это возможно. Я пытаюсь это делать изо всех сил.
– Скажете что-нибудь о своем будущем?
– Мое будущее сейчас – здесь. У меня контракт с «Локомотивом» до июня 2019 года. Не знаю, что произойдет в ближайшие два-три месяца, но как минимум до декабря я здесь. Что будет дальше? У меня нет ни малейшего понятия.
– Семин говорит, что восхищается вашей игрой в сложившейся ситуации.
– Нужно быть профессионалом и не давать посторонним вещам мешать тебе. Нужно уважать то, что ты делаешь. Неважно, останешься ты здесь или нет: нужно уважать своих партнеров, клуб. А то, что произойдет дальше, пусть произойдет. Я это приму.
Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА