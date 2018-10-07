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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фернандеш: «Я в «Локо» минимум до декабря. Что будет дальше – нет ни малейшего представления»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о планах на будущее.

    – Вы счастливы в «Локомотиве»?

    – Да, чувствую себя достаточно счастливым. Я должен выполнять свою работу, помогать команде настолько, насколько это возможно. Я пытаюсь это делать изо всех сил.

    – Скажете что-нибудь о своем будущем?

    – Мое будущее сейчас – здесь. У меня контракт с «Локомотивом» до июня 2019 года. Не знаю, что произойдет в ближайшие два-три месяца, но как минимум до декабря я здесь. Что будет дальше? У меня нет ни малейшего понятия.

    – Семин говорит, что восхищается вашей игрой в сложившейся ситуации.

    – Нужно быть профессионалом и не давать посторонним вещам мешать тебе. Нужно уважать то, что ты делаешь. Неважно, останешься ты здесь или нет: нужно уважать своих партнеров, клуб. А то, что произойдет дальше, пусть произойдет. Я это приму.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 октября 2018, 11:43

      Ману хорош, локо наберет ход, а его профукают, жалко денег на возрастного игрока... и так купили-то всего одного, остальные свободными пришли, понятно, что ведомость загружена, но на год можно было бы продлить... Жалко будет, если отпустят...

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 октября 2018, 09:31

      Ману удачи, в любом случае!!! Настоящий профи!

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