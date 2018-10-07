Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал свое удаление в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Честно, я не понимаю, за что получил удаление. Когда мне дали первую желтую, то очень удивился, на мой взгляд, судья ошибся. Я ничего не сделал, Бекао – артист.

В случае со вторым предупреждением, я играл только в мяч, не в игрока. Верил, что мои партнеры смогут забить. Мы хорошо оборонялись и контратаковали, заслужили победу.

Выиграть чемпионат? Отрыв десять очков от «Зенита»? Думаю, нам нужно просто побеждать в каждом матче, и все придет», – сказал Эдер.

Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА