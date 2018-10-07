Бекао просто в этом матче тебя съел, он был твоим персональным опекуном и одержал вверх в вашей борьбе)
Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал свое удаление в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Честно, я не понимаю, за что получил удаление. Когда мне дали первую желтую, то очень удивился, на мой взгляд, судья ошибся. Я ничего не сделал, Бекао – артист.
В случае со вторым предупреждением, я играл только в мяч, не в игрока. Верил, что мои партнеры смогут забить. Мы хорошо оборонялись и контратаковали, заслужили победу.
Выиграть чемпионат? Отрыв десять очков от «Зенита»? Думаю, нам нужно просто побеждать в каждом матче, и все придет», – сказал Эдер.
Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА