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    Какой вы футболист?

    Эдер: «Первая желтая карточка? Бекао – артист»

    Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал свое удаление в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «Честно, я не понимаю, за что получил удаление. Когда мне дали первую желтую, то очень удивился, на мой взгляд, судья ошибся. Я ничего не сделал, Бекао – артист.

    В случае со вторым предупреждением, я играл только в мяч, не в игрока. Верил, что мои партнеры смогут забить. Мы хорошо оборонялись и контратаковали, заслужили победу.

    Выиграть чемпионат? Отрыв десять очков от «Зенита»? Думаю, нам нужно просто побеждать в каждом матче, и все придет», – сказал Эдер.

    Все в шоке от судейства в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 22:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 8 октября 2018, 11:09

      Бекао просто в этом матче тебя съел, он был твоим персональным опекуном и одержал вверх в вашей борьбе)

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 октября 2018, 02:18

      Сам бы подругому сделал?

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 7 октября 2018, 23:11

      Бекао артист? Тогда ты каратист!

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 7 октября 2018, 22:50

      Думаю, Бекао артист только в случае со второй карточкой (потому что было видно, что Эдер даже не докоснулся до лица Бекао), но она правильно дана, так как играл он в мяч или же в игрока - опасная игра была.

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 7 октября 2018, 22:46

      По бекао ГИТИС плачет

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 октября 2018, 22:42

      Бекао ни при чем, ты должен знать, что такое в России домашнее судейство

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 октября 2018, 22:25

      Ему голову оторвать надо, чтобы он признал нарушение правил??? Нога на уровне головы человека в прыжке, твою же мать....

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