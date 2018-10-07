Чалов и Влашич – в основе ЦСКА на матч с «Локомотивом», Чорлука и Эдер выйдут в старте у гостей

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Керквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Милахик, Жемалетдинов, Ротенберг, Маргасов, Лысов, Миронов, Тарасов, Тугарев, Ан. Миранчук.

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