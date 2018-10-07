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    Чалов и Влашич – в основе ЦСКА на матч с «Локомотивом», Чорлука и Эдер выйдут в старте у гостей

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

    Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Керквелия, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Милахик, Жемалетдинов, Ротенберг, Маргасов, Лысов, Миронов, Тарасов, Тугарев, Ан. Миранчук.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2018 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 19:02

      Уже и состав есть и равноценные замены по позициям, кроме воротника и ЦЗ. Надо Васину подтягиваться после перерыва.

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      Рейтинг: +380

      Гуус 7 октября 2018, 18:29

      Цска хотя бы надеюсь потеряет очки сегодня! Чердак ты должен на них поставить был!

      0
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 7 октября 2018, 18:17

      ЦСКА вперед!!!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 18:02

      жду баннеров про еременко.... армейцам-уверенной победы !!

      0
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