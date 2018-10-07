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    Какой вы футболист?

    Дзюба, Мак и Дриусси – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 10-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Чернов, Нету, Иванович, Смольников, Мак, Кузяев, Паредес, Ерохин, Дриусси, Дзюба.

    «Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Мамаев.

    Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    07.10.2018 15:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 7 октября 2018, 16:10

      Вперед Краснодар! будет трудно, но надо прорываться!

      0
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 7 октября 2018, 16:00

      Разве Чернов лучше Набибулина?

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Kollljan 7 октября 2018, 16:09

      А разве нет? У набиуллина единственный козырь, это скорость, а так и в защите не успевает, и в атаке тупые навесы в соперника.

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      Рейтинг: +906

      Rabinovi_ch 7 октября 2018, 15:52

      Чернов, не протупи. Вот он шанс!

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 7 октября 2018, 15:43

      За Чернова отдельное спасибо Семаку, набиуллин не вывозит

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