Дзюба, Мак и Дриусси – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 10-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Чернов, Нету, Иванович, Смольников, Мак, Кузяев, Паредес, Ерохин, Дриусси, Дзюба.

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Мамаев.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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