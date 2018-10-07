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    Какой вы футболист?

    Игнатов: «Проставиться за свой гол? Обязательно сделаю это»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2). Хавбек забил свой первый гол за красно-белых.

    «Сегодня я самый счастливый человек. Я и сам чувствовал, что смогу забить в сегодняшнем матче.

    Мы не забили с игры, но победа есть победа, игра придет, мы работаем и стараемся, и сегодня, я считаю, игра была хорошей.

    О проставе за свой гол я еще не думал, но обязательно это сделаю», – сказал Игнатов.

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    Источник: Sport24

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    07.10.2018 15:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 22:23

      Ждем от тебя и в дальнейшем очередных голов Михаил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 7 октября 2018, 17:40

      Молодец, хорошо вписался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 7 октября 2018, 16:51

      Лучше проставься за сотый.

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