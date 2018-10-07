Игнатов: «Проставиться за свой гол? Обязательно сделаю это»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2). Хавбек забил свой первый гол за красно-белых.

«Сегодня я самый счастливый человек. Я и сам чувствовал, что смогу забить в сегодняшнем матче.

Мы не забили с игры, но победа есть победа, игра придет, мы работаем и стараемся, и сегодня, я считаю, игра была хорошей.

О проставе за свой гол я еще не думал, но обязательно это сделаю», – сказал Игнатов.

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