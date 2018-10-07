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    Какой вы футболист?

    Клопп: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Мое уважение к Пепу не может быть еще больше»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «Они провели выдающийся прошлый сезон. Я очень уважаю их за это. Мне нравится это, следить за ними приятно.

    Мое уважение к Пепу не может быть еще больше, он лучший тренер в мире. Из-за этого против него так сложно, но так захватывающе играть», – сказал Клопп.

    Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Сити» в матче 8-го тура АПЛ. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    07.10.2018 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 7 октября 2018, 15:31

      Достойно.
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