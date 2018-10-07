Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Они провели выдающийся прошлый сезон. Я очень уважаю их за это. Мне нравится это, следить за ними приятно.

Мое уважение к Пепу не может быть еще больше, он лучший тренер в мире. Из-за этого против него так сложно, но так захватывающе играть», – сказал Клопп.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Сити» в матче 8-го тура АПЛ. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.