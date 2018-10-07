Аленичев – после игры со «Спартаком»: «Разочарованы результатом, могли претендовать на большее»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

– Думаю, что этот матч можно занести нам в актив. Это был великолепный матч. Много голов и борьбы. Мы разочарованы результатом, ведь могли претендовать на большее. В плане самоотдачи и желания у меня нет претензий к ребятам.

– Команда находится на правильном пути?

– Да, это та команда, которую я хочу видеть в дальнейшем. Хочу поблагодарить ребят за эту игру. Они здорово показали себя.

– Почему все замены в матче вы сделали после 80-й минуты?

– Чувствовал, что команда находится в отличном физическом состоянии, поэтому не стал их менять раньше времени.

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