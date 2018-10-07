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    Аленичев – после игры со «Спартаком»: «Разочарованы результатом, могли претендовать на большее»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

    – Думаю, что этот матч можно занести нам в актив. Это был великолепный матч. Много голов и борьбы. Мы разочарованы результатом, ведь могли претендовать на большее. В плане самоотдачи и желания у меня нет претензий к ребятам.

    – Команда находится на правильном пути?

    – Да, это та команда, которую я хочу видеть в дальнейшем. Хочу поблагодарить ребят за эту игру. Они здорово показали себя.

    – Почему все замены в матче вы сделали после 80-й минуты?

    – Чувствовал, что команда находится в отличном физическом состоянии, поэтому не стал их менять раньше времени.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2018 14:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 22:08

      В Енисее есть хорошие игроки и думается победы придут. Удачи Дмитрий.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2018, 15:01

      Дима не расстраивайся у тебя хорошая команда еще можешь дать бой другим командам

      4
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 7 октября 2018, 14:53

      Аленичеву спасибо за то что построил крепкую боевитую команду, но в оправдание слабой игры Спартака можно сказать, что команда играет через 2 дня на третий, плюс еще дальний перелет. Парни явно физически выглядели слабее оппонентов.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 октября 2018, 14:41

      Спасибо Дима за хорошую игру.
      Играть в поддавки Спартак не приучен.

      5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 октября 2018, 14:34

      если бы Лапочкин пенальти не придумал бы то спартачок вообще проиграл

      -2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > 22 raza chemp 7 октября 2018, 15:23

      ну да прижался сзади ручками обнял он не ***** у вас

      0
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