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    Какой вы футболист?

    Новичок ЦСКА Н'Диайе: «Хочу достичь уровня Это'О»

    Новичок ЦСКА Лассана Н'Диайе поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. 18-летний форвард подписал с армейцами контракт на пять лет.

    – Я уже тренировался с первой командой. Меня здорово приняли, сразу увидел, какие высококлассные в команде игроки.

    – Что скажете о стадионе ЦСКА?

    – Мне все очень понравилось, прекрасная арена. Отличное качество поля, раздевалка супер, я в восторге от того, что увидел.

    – У вас был кумиром Это'О, это так?

    – Верно на сто процентов! Я фанател с Это'О с раннего детства. Это мой кумир, и я хочу достичь его уровня, а может, даже и превзойти.

    – Вы выбрали номер 18, с этим что-то особенное связано?

    – Мне только что исполнилось 18 лет, я подписал в этом возрасте первый профессиональный контракт. И в сборной я тоже выступал под 18-м номером.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.10.2018 12:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 октября 2018, 17:51

      Парня не видел, но если взяли 18-летнего паренька, никогда не игравшего в Европе, то предполагаю, что взяли не "кота в мешке". Гончаренко научит читать игру и видеть поле, и сбудется мечта Гиннера - ЦСКА станет фабрикой звёзд! :-)))

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 7 октября 2018, 16:30

      В Анжи всегда успеешь, Лассана!) (ШУТКА!расРАс)
      Успехов в ЦСКА! Верим!
      Кстати, фраза в конце вью, по-русски была произнесена практически без акцента))

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      Рейтинг: +43

      Salahaddin 7 октября 2018, 14:28

      Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом :-)

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      Рейтинг: +2231

      river31 7 октября 2018, 14:03

      Дай бог, чтоб твои желания сбылись в ЦСКА. Удачи!

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 октября 2018, 13:41

      До зарплаты в 20 мультов евро тебе еще расти и расти! Дерзай, потенциал у тебя есть!!!

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 октября 2018, 13:41

      нужно у нас в стране адаптироваться

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 октября 2018, 13:24

      Молодец! Ставь высокие цели..

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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 7 октября 2018, 13:15

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 13:03

      посмотрим,какой ты фрукт...

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      Рейтинг: +8899

      vladik12 7 октября 2018, 12:38

      Сначала уровня Нецида достигни.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladik12 7 октября 2018, 14:02

      Без дерьма от свиньи, ну никак не обойтись. Сам еще
      ничего не видел, но молодому уже нужно нагадить.

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