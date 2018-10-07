Новичок ЦСКА Н'Диайе: «Хочу достичь уровня Это'О»

Новичок ЦСКА Лассана Н'Диайе поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. 18-летний форвард подписал с армейцами контракт на пять лет.

– Я уже тренировался с первой командой. Меня здорово приняли, сразу увидел, какие высококлассные в команде игроки.

– Что скажете о стадионе ЦСКА?

– Мне все очень понравилось, прекрасная арена. Отличное качество поля, раздевалка супер, я в восторге от того, что увидел.

– У вас был кумиром Это'О, это так?

– Верно на сто процентов! Я фанател с Это'О с раннего детства. Это мой кумир, и я хочу достичь его уровня, а может, даже и превзойти.

– Вы выбрали номер 18, с этим что-то особенное связано?

– Мне только что исполнилось 18 лет, я подписал в этом возрасте первый профессиональный контракт. И в сборной я тоже выступал под 18-м номером.