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    «Анжи» поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

    «Анжи» поздравил Хабиба Нурмагомедова, а также его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова с победой в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

    Бой UFC проходил сегодня в Лас-Вегасе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом.

    «Поздравляем чемпиона Хабиба Нурмагомедова и его самого главного болельщика Абдулманапа Нурмагомедова с победой! 27-0», — говорится в сообщении махачкалинцев.

    Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»

    Источник: ФК «Анжи»

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    07.10.2018 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 октября 2018, 12:06

      как бы его не дисквалифицировали после драки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Slepoy71 7 октября 2018, 11:05

      Надеются на спонсорскую поддержку

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