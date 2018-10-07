«Анжи» поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

как бы его не дисквалифицировали после драки
«Анжи» поздравил Хабиба Нурмагомедова, а также его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова с победой в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Бой UFC проходил сегодня в Лас-Вегасе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом.
«Поздравляем чемпиона Хабиба Нурмагомедова и его самого главного болельщика Абдулманапа Нурмагомедова с победой! 27-0», — говорится в сообщении махачкалинцев.
Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) 7 октября 2018 г.