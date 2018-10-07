«Анжи» поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

«Анжи» поздравил Хабиба Нурмагомедова, а также его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова с победой в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Бой UFC проходил сегодня в Лас-Вегасе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом.

«Поздравляем чемпиона Хабиба Нурмагомедова и его самого главного болельщика Абдулманапа Нурмагомедова с победой! 27-0», — говорится в сообщении махачкалинцев.

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