Форвард «Краснодара» Сулейманов – о Макгрегоре: «Болейте и дальше за этого ублюдка»

Макгрегор - урод, а Америка - страна уродов, в которой такому уроду за демонстрацию с низкопробных человеческих инстинктов, за волчий оскал за вечер платят 3 млн. американских денег. Меряться силой по-спортивному - это одно, а смотреть по ящику всякие бои без правил уже надоело! Это зрелище для умственно отсталых ради проведения узаконенного тотализатора и отмывания наркоденег сильных мира сего!!
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от просмотра боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Поединок UFC проходил сегодня в Лас-Вегасе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом.
«Сколько же лицемерных «патриотов» в этой стране. Ну что вы, расчески, пускай дальше трепает языком, болейте дальше за этого ублюдка», – сообщил Сулейманов.
Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»