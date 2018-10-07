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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Форвард «Краснодара» Сулейманов – о Макгрегоре: «Болейте и дальше за этого ублюдка»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от просмотра боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

    Поединок UFC проходил сегодня в Лас-Вегасе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом.

    «Сколько же лицемерных «патриотов» в этой стране. Ну что вы, расчески, пускай дальше трепает языком, болейте дальше за этого ублюдка», – сообщил Сулейманов.

    Главные бойцы в истории UFC связаны с «МЮ» и «Анжи»

    Источник: Instagram

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    07.10.2018 09:33
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 7 октября 2018, 16:19

      Макгрегор - урод, а Америка - страна уродов, в которой такому уроду за демонстрацию с низкопробных человеческих инстинктов, за волчий оскал за вечер платят 3 млн. американских денег. Меряться силой по-спортивному - это одно, а смотреть по ящику всякие бои без правил уже надоело! Это зрелище для умственно отсталых ради проведения узаконенного тотализатора и отмывания наркоденег сильных мира сего!!

      0
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      Рейтинг: +142

      vavanze 7 октября 2018, 15:01

      Это ты ублюдок. Все мусульмане на взводе . А мы за Конора

      -2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 октября 2018, 12:36

      Зачем болеть за животное которое пропагандирует такое поведение, благо Конор не стал на них жаловаться. Конор норм мужик, Хабиб животное... Даже кореша Хабиба после матча зашли в октагон и начала драку с Конором, это же вообще просто край идиотизма, никакого спортивного уважительного поведения, это для этих людей нормально, поэтому это животное и не любят те кто это понимают.

      -3
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      Рейтинг: +90

      Abu Yusuf > кузнецов артем 7 октября 2018, 13:26

      Ты лицемер. Как вёл себя Конор до боя, напомни кась

      1
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > кузнецов артем 7 октября 2018, 14:25

      Видать что-то трепанул такого, что нормальный мужчина не потерпит. Как пить дать маму затронул болтунишка. Хабиб, в такой ситуации, наверняка бы предпочел "уснуть", чем сдаться.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sochi-2013 7 октября 2018, 17:06

      Только после боя хабиб не стал позорить Конора, напоминая об этом и говоря что он победил, а сам побежал позориться...

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Abu Yusuf 7 октября 2018, 17:09

      За это Конор получает свои деньги и даже больше, чем хабиб за победу на 50% от дохода хабиба.

      -1
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > кузнецов артем 7 октября 2018, 18:37

      Для непонятливых. Реплика из зала, была оскорбительна настолько, что Хабиб не мог не отреагировать.

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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 7 октября 2018, 12:02

      Буду и чё дальше?

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 октября 2018, 11:42

      Согласен))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 11:38

      скоро тут не футбол будем обсуждать... политику , остальные виды спорта и т. д.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 7 октября 2018, 11:34

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      Сторона Хабиба повела себя по свински , да и сам он тоже - это чисто по русски))

      -5
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      Рейтинг: +90

      Abu Yusuf > 3ton 7 октября 2018, 12:06

      А задевать отца, нацию, религию, нападать на автобус, это нормально? Он сам также вступал в драку в октагоне, только в белаторе. Орёл ответил за свои слова, в отличие от цыплёнка

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 7 октября 2018, 11:12

      Ему бы лучше готовиться к матчу с лидером, а не смотреть всякую чушь по телеку.

      0
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 7 октября 2018, 11:12

      С каких пор игрок, который выходит на 5-7 минут, является форвардом?)

      -2
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > Nihatik 7 октября 2018, 14:32

      С тех самых, как он начинает забивать важные голы, за 5-7 минут.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 7 октября 2018, 11:00

      А с какого перепугу люди при нынешнем положении должны быть патриотами?! Возраст пенсионный, рост цен но зарплаты по 15 за пределами столицы, скоро уже за воздух налог сделают и так все в кредитах, зато наши ресурсы в Европу продаём дешевле чем нам их толкают...

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > STAFOR13 7 октября 2018, 12:33

      А причем тут это? Хабиб пенсионный возраст поднял и цены?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Diesel133 7 октября 2018, 13:15

      А при чем тут он и страна? Только не говори что он страну представляет ))) он представляет только себя

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ufos73 7 октября 2018, 13:22

      может быть, но это все равно было не в тему сказано

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