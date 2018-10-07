Форвард «Краснодара» Сулейманов – о Макгрегоре: «Болейте и дальше за этого ублюдка»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от просмотра боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Поединок UFC проходил сегодня в Лас-Вегасе. Россиянин победил в четвертом раунде удушающим приемом.

«Сколько же лицемерных «патриотов» в этой стране. Ну что вы, расчески, пускай дальше трепает языком, болейте дальше за этого ублюдка», – сообщил Сулейманов.

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