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    Какой вы футболист?

    Рыжиков: «Отставка Тихонова? Мы можем только смириться и работать на благо команды»

    Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением об остатке Андрея Тихонова с поста главного тренера команды. Клуб возглавил Миодраг Божович.

    – «Крылья» попрощались с Тихоновым очень достойно. Такое не часто встретишь в российских клубах. Какое у вас настроение после ухода Андрея Валерьевича? Вам грустно?

    – Согласен, да. Это грустно, но Андрею Валерьевичу и всему тренерскому штабу удачи и здоровья. Так сложилась судьба, что ли.

    Мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы. Мы можем только смириться и работать на благо команды.

    Божович снова в РПЛ. Он не может без России

    Источник: Rusfootball.info

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    07.10.2018 02:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 10:00

      Жаль Андрея но все же успехов ему в дальнейшей работе.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 7 октября 2018, 08:48

      Да вы со всем готовы смириться! Смирялись с поражением, чуть ли не в первом тайме, тренера отняли - тоже смирились! Играть надо до последнего и с настроем на победу!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 октября 2018, 06:19

      И сразу после отставки победа!

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      Рейтинг: +837

      eleng 7 октября 2018, 04:56

      Если он поможет Крыльям, то за двумя руками, а так - он жуткий интригант... «мистер себе на уме», «свалю в отпуск и уволюсь» и т.д

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