Рыжиков: «Отставка Тихонова? Мы можем только смириться и работать на благо команды»

Жаль Андрея но все же успехов ему в дальнейшей работе.
Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением об остатке Андрея Тихонова с поста главного тренера команды. Клуб возглавил Миодраг Божович.
– «Крылья» попрощались с Тихоновым очень достойно. Такое не часто встретишь в российских клубах. Какое у вас настроение после ухода Андрея Валерьевича? Вам грустно?
– Согласен, да. Это грустно, но Андрею Валерьевичу и всему тренерскому штабу удачи и здоровья. Так сложилась судьба, что ли.
Мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы. Мы можем только смириться и работать на благо команды.
Божович снова в РПЛ. Он не может без России