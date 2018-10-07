Рыжиков: «Отставка Тихонова? Мы можем только смириться и работать на благо команды»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением об остатке Андрея Тихонова с поста главного тренера команды. Клуб возглавил Миодраг Божович.

– «Крылья» попрощались с Тихоновым очень достойно. Такое не часто встретишь в российских клубах. Какое у вас настроение после ухода Андрея Валерьевича? Вам грустно?

– Согласен, да. Это грустно, но Андрею Валерьевичу и всему тренерскому штабу удачи и здоровья. Так сложилась судьба, что ли.

Мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы. Мы можем только смириться и работать на благо команды.

Божович снова в РПЛ. Он не может без России