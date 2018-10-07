Божович: «Говорят, что я тренер середняков. Но я работал в «Динамо» и «Локомотиве», выигрывал трофеи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал назначение в самарский клуб.

– В России у вас репутация антикризисного менеджера...

– Так говорят, но я так не считаю. Еще говорят, что я тренер середняков. Но ведь я работал в «Динамо» и «Локомотиве», у которых были высокие задачи, выигрывал трофеи.



Говорят, что я не работаю в клубах больше года, но в «Ростове» я был 2,5 года. Дважды работал в «Амкаре», 2 года работал в «Црвене Звезде». Горжусь тем, что в каждом клубе оставил часть истории.

Божович снова в РПЛ. Он не может без России