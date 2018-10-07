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    Какой вы футболист?

    Божович: «Говорят, что я тренер середняков. Но я работал в «Динамо» и «Локомотиве», выигрывал трофеи»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал назначение в самарский клуб.

    – В России у вас репутация антикризисного менеджера...

    – Так говорят, но я так не считаю. Еще говорят, что я тренер середняков. Но ведь я работал в «Динамо» и «Локомотиве», у которых были высокие задачи, выигрывал трофеи.

    Говорят, что я не работаю в клубах больше года, но в «Ростове» я был 2,5 года. Дважды работал в «Амкаре», 2 года работал в «Црвене Звезде». Горжусь тем, что в каждом клубе оставил часть истории.

    Божович снова в РПЛ. Он не может без России

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    07.10.2018 00:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:40

      Конечно схему игры в КС он построит на свой лад.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 октября 2018, 07:26

      Это у нас давняя традиция... Любителей говорить много, а вот работать и быть профессионалов в своё деле мало.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 октября 2018, 01:47

      И не плохо работал

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 7 октября 2018, 01:37

      Тихонов то чем не угоден стал? Ведь столько сделал для " Крыльев".

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