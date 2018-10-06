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    Рамос: «Увольнение Лопетеги? Это было бы сумасшествием»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможной отставке главного тренера команда Хулена Лопетеги после матча 8-го тура Примеры против «Алавеса» (0:1).

    «Увольнение Лопетеги? Есть другие люди, которые принимают эти решения. Это нехорошо, когда меняется тренер. Это было бы сумасшествием.

    О результатах можно говорить, особенно когда проигрываешь. У команды есть желание, энтузиазм и стремление к победе. Это в нашем ДНК», – сказал Рамос.

    «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Marca

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    06.10.2018 22:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 09:18

      Хорошо сказал Рамос и Лопетеги поддержит его.

      3
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      Рейтинг: +36

      AEerr 7 октября 2018, 02:38

      интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 7 октября 2018, 01:20

      динамо три игры слило. в принципе тоже ничего страшного)

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 октября 2018, 23:08

      Сумасшествие, это то что вы 4 матча забить даже не можете, просто забить! Один несчастный гол!
      Так хреново вас тренировать как Лопетеги - это ещё уметь надо.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 6 октября 2018, 23:03

      базара нет, прям на глазах от игры к игре прибавляете)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 23:00

      Хорошо, что не в анализах мочи всё это...

      5
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