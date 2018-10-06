Рамос: «Увольнение Лопетеги? Это было бы сумасшествием»

Хорошо сказал Рамос и Лопетеги поддержит его.
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможной отставке главного тренера команда Хулена Лопетеги после матча 8-го тура Примеры против «Алавеса» (0:1).
«Увольнение Лопетеги? Есть другие люди, которые принимают эти решения. Это нехорошо, когда меняется тренер. Это было бы сумасшествием.
О результатах можно говорить, особенно когда проигрываешь. У команды есть желание, энтузиазм и стремление к победе. Это в нашем ДНК», – сказал Рамос.
«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.