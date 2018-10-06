Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Боруссии» М и опустилась на пятую строчку

«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче 7-го тура чемпионата Германии со счетом 0:3.

Мюнхенский клуб с 13-ю очками опустился на пятую строчку. «Боруссия» М с 14-ю очками поднялась на второе место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

Бавария – Боруссия М – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Плеа, 10; 0:2 – Штиндль, 16; 0:3 – Херрманн, 88.

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