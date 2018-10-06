Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Боруссии» М и опустилась на пятую строчку

Боруссия идеально распорядилась моментами. Забила всё, что имела. А у Баварии серьезные проблемы с игрой первым номером. Вполне возможно, что Ковач их и не решит, ведь он никогда такую модель командам не ставил. И Айнтрахт, и Сборная Хорватии играли совсем по другому. Плюс проблемы с составом. В полузащите остро недостаёт сильного опорника. Мартинес давно не играет, как в сезоне 12-13, а Санчеш просто не тянет. Горецке и Тьяго вместе играть вообще противопоказано, если рядом нет чистого разрушителя. Ну и проблема Роббена и Рибери никуда не делась. Им уже физически очень сложно играть. Очень жаль, что Коман вылетел. Альтернативы им по сути нет.
«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче 7-го тура чемпионата Германии со счетом 0:3.
Мюнхенский клуб с 13-ю очками опустился на пятую строчку. «Боруссия» М с 14-ю очками поднялась на второе место.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур
Бавария – Боруссия М – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Плеа, 10; 0:2 – Штиндль, 16; 0:3 – Херрманн, 88.