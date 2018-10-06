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    Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Боруссии» М и опустилась на пятую строчку

    «Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче 7-го тура чемпионата Германии со счетом 0:3.

    Мюнхенский клуб с 13-ю очками опустился на пятую строчку. «Боруссия» М с 14-ю очками поднялась на второе место.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    Бавария – Боруссия М – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Плеа, 10; 0:2 – Штиндль, 16; 0:3 – Херрманн, 88.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 21:23
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 7 октября 2018, 07:08

      Боруссия идеально распорядилась моментами. Забила всё, что имела. А у Баварии серьезные проблемы с игрой первым номером. Вполне возможно, что Ковач их и не решит, ведь он никогда такую модель командам не ставил. И Айнтрахт, и Сборная Хорватии играли совсем по другому. Плюс проблемы с составом. В полузащите остро недостаёт сильного опорника. Мартинес давно не играет, как в сезоне 12-13, а Санчеш просто не тянет. Горецке и Тьяго вместе играть вообще противопоказано, если рядом нет чистого разрушителя. Ну и проблема Роббена и Рибери никуда не делась. Им уже физически очень сложно играть. Очень жаль, что Коман вылетел. Альтернативы им по сути нет.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 7 октября 2018, 04:45

      Вот это поворот!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 октября 2018, 02:49

      Слава Богу, чемпионат Германии становится интересным!

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 7 октября 2018, 01:33

      значит,ничья на своем поле с Аяксом была не досадной оплошностью. и все пока намного проблемнее в Мюнхене.

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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 7 октября 2018, 00:29

      поставили дерьмо на тренерский пост - получайте...

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 7 октября 2018, 00:00

      Бавария уже не та

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 22:23

      Что то нынче Бавария на себя не похожа.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 6 октября 2018, 22:48

      Можно уже букам принимать ставки, кто из тройки Моуриньо-Лопетеги-Ковач будет уволен первым. Собственно, именно за подобные результаты на старте сезона попросили на выход Бентиса в Реале и Анчелотти в Баварии.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 октября 2018, 22:10

      Слив..

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      Рейтинг: +15

      petrut 6 октября 2018, 22:05

      за что ее ну за что

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      Рейтинг: +2231

      river31 6 октября 2018, 21:47

      Опустилась на пятую строчку и точку. Реал сегодня тоже никакой, только МЮ отскочил с 0:2. Наверно тактика такая.)))) Все обоср**ть, и героически возродиться.

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > river31 6 октября 2018, 21:53

      Очко маура сохраняют) ибо пл факту на место тренера саратовского сокола щас претендует маур, лопетеги, Ковач)

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