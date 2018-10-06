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    Какой вы футболист?

    Божович – о «Крыльях Советов»: «Попытаемся сделать команду, которая через два года сможет играть в ЛЕ»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

    «Трудно сказать, в каком состоянии находится команда. За результат с «Динамо» было тревожно. При счете 1:0 любая ошибка могла привести к голу. Накануне игры встречался с тренерским штабом. Специалист, который ушел, тоже внес свою лепту в результат.

    Предложение принял, потому что по условиям контракт рассчитан на 2,5 года. Попытаемся сделать хорошую команду, которая через два года сможет играть в Лиге Европы. Я подумал и принял это предложение», – сказал Божович.

    Божович снова в РПЛ. Он не может без России

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2018 20:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 октября 2018, 09:12

      Выигрывайте КР и уже на следующий год будете в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 7 октября 2018, 08:51

      Косить под Бердыева на словах, ума много не надо, а вот на деле будем посмотреть .... ))

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 октября 2018, 02:52

      Ну что-же, всё может быть, удачи

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 октября 2018, 21:29

      Всегда симпатизировал крылышкам. Надеюсь составите конкуренцию лидерам, не в этом, так в следующем сезоне.

      2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > dyema 6 октября 2018, 22:18

      Будем надеяться!

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > dyema 6 октября 2018, 23:07

      это взаимно)))

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