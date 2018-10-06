Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Трудно сказать, в каком состоянии находится команда. За результат с «Динамо» было тревожно. При счете 1:0 любая ошибка могла привести к голу. Накануне игры встречался с тренерским штабом. Специалист, который ушел, тоже внес свою лепту в результат.

Предложение принял, потому что по условиям контракт рассчитан на 2,5 года. Попытаемся сделать хорошую команду, которая через два года сможет играть в Лиге Европы. Я подумал и принял это предложение», – сказал Божович.

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