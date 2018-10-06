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    Азар: «Сейчас я в порядке, но через два месяца все может быть по-другому»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о лучших игроках АПЛ.

    «У нас в лиге много топовых игроков. Агуэро – один из лучших, Де Брюйне тоже, несмотря на травму. Салах был лучшим игроком прошлого года, Канте – один из лучших в нашей команде.

    Я сейчас в порядке, но через два месяца все может быть по-другому. Я продолжу тренироваться, и мы посмотрим, что произойдет. Если я буду забивать – хорошо, если не забью, но буду играть хорошо, то для меня это нормально. Главное – продолжать выигрывать матчи», – сказал Азар.

    Азар показал шрамы на коленях. Бельгиец больше не будет праздновать голы, прокатываясь на ногах по газону

    Источник: Marca

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    06.10.2018 19:53
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