Азар: «Сейчас я в порядке, но через два месяца все может быть по-другому»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о лучших игроках АПЛ.

«У нас в лиге много топовых игроков. Агуэро – один из лучших, Де Брюйне тоже, несмотря на травму. Салах был лучшим игроком прошлого года, Канте – один из лучших в нашей команде.

Я сейчас в порядке, но через два месяца все может быть по-другому. Я продолжу тренироваться, и мы посмотрим, что произойдет. Если я буду забивать – хорошо, если не забью, но буду играть хорошо, то для меня это нормально. Главное – продолжать выигрывать матчи», – сказал Азар.

Азар показал шрамы на коленях. Бельгиец больше не будет праздновать голы, прокатываясь на ногах по газону