Нету: «В раздевалке обычно говорю по-русски»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал об изучении русского языка.

– Вы уже довольно давно в России. Как у вас обстоят дела со знанием русского языка?

– Обычно, когда мы в раздевалке, я говорю по-русски. Никогда не говорю с российским футболистом по-английски. Мне нравится учить новые слова, я хорошо понимаю язык. На самом деле, я понимаю практически все. Например, те вопросы, которые мне задают (смеется).

Но, конечно, я не владею языком свободно и не могу отвечать достаточно сложно. Но если бы я оказался в ситуации, когда где-то в России мне понадобилось бы выкрутиться, что-то объяснить, – я бы справился, меня бы точно поняли.

Нету выступает в России с 2013 года.