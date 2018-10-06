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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нету: «В раздевалке обычно говорю по-русски»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал об изучении русского языка.

    – Вы уже довольно давно в России. Как у вас обстоят дела со знанием русского языка?

    – Обычно, когда мы в раздевалке, я говорю по-русски. Никогда не говорю с российским футболистом по-английски. Мне нравится учить новые слова, я хорошо понимаю язык. На самом деле, я понимаю практически все. Например, те вопросы, которые мне задают (смеется).

    Но, конечно, я не владею языком свободно и не могу отвечать достаточно сложно. Но если бы я оказался в ситуации, когда где-то в России мне понадобилось бы выкрутиться, что-то объяснить, – я бы справился, меня бы точно поняли.

    Нету выступает в России с 2013 года.

    Источник: ФАН

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    06.10.2018 17:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67523

      portero 21 октября 2018, 16:07

      з

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 7 октября 2018, 00:32

      Русский бразилец, милаш)

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 6 октября 2018, 21:28

      лучше бы Нету нэту

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 6 октября 2018, 19:32

      Нету сейчас почти не косячит. Пожалуй, он и Иванович - оптимальная пара на важные матчи.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 18:37

      Нету - наш человек!

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