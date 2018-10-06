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    Хохлов: «Не думаю о своей отставке»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ заявил, что не думает о возможном увольнении.

    – Сейчас в чемпионате наступает время подведения промежуточных итогов. Вот мы видим у «Крыльев» уволили Тихонова. У «Динамо» тоже неудачный отрезок – ваша команда проиграла три матча подряд. Беспокоит ли вас возможные разговоры об отставке, думаете ли вы об этом?

    – Мы готовимся к играм. Ни о чем другом я не думаю. Мы хорошо готовились к этому матчу, но нам не удалось добиться положительного результата.

    «Динамо» проиграло третий матч РПЛ подряд. Команда идет в зоне стыковых матчей.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.10.2018 17:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 7 октября 2018, 02:00

      Когда-то динамовец Бесков вытянул спартак из первой лиги. Может попробовать ход конем - пригласить Тихонова?

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 7 октября 2018, 00:47

      хрень какая то. вроде игра есть, а результата ноль.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 октября 2018, 00:15

      Раз сказал об отставке, значит думаешь. И она не за горами.

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 6 октября 2018, 23:55

      А зря, это Динамо...тут всякое бывает!!!

      -1
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 > ВикторВВ 7 октября 2018, 09:48

      Только за эту фразу: На данный момент на равных конкурировать с «Краснодаром» «Динамо» не в состоянии, гнать.

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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 6 октября 2018, 20:24

      А есть чем думать? Гнать ссаной тряпкой из команды. Не команда, а перекати - поле какое-то.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 октября 2018, 19:06

      а зря..

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2018, 18:14

      да не твоё это поприще ну ни как не тянешь эту службу ментовскую

      1
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