Хохлов: «Не думаю о своей отставке»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ заявил, что не думает о возможном увольнении.

– Сейчас в чемпионате наступает время подведения промежуточных итогов. Вот мы видим у «Крыльев» уволили Тихонова. У «Динамо» тоже неудачный отрезок – ваша команда проиграла три матча подряд. Беспокоит ли вас возможные разговоры об отставке, думаете ли вы об этом?

– Мы готовимся к играм. Ни о чем другом я не думаю. Мы хорошо готовились к этому матчу, но нам не удалось добиться положительного результата.

«Динамо» проиграло третий матч РПЛ подряд. Команда идет в зоне стыковых матчей.