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  • РПЛ. «Крылья Советов» в первом матче после увольнения Тихонова победили «Динамо»

РПЛ. «Крылья Советов» в первом матче после увольнения Тихонова победили «Динамо»

6 октября 2018, 15:54
22

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» на «Самара Арене» обыграли «Динамо» – 1:0. Для самарского клуба эта игра стала первой без уволенного главного тренера Андрея Тихонова.

Московский клуб опустился в зону стыковых матчей. «Крылья Советов» поднялись на 11-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Корниленко, 51.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 70), Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Молло (Ткачук, 69), Антон, Корниленко (Чичерин, 81), Канунников.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шунич, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Тетте (Черных, 78), Кардозу, Луценко, Панченко.

Предупреждения: Канунников, 48; Рохель, 86; Рыжиков, 90+2 – Козлов, 9; Жоаозиньо, 48; Кардозу, 59; Тетте, 73; Евгеньев, 76; Шунич, 90+1.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо
Комментарии (22)
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Мары
1538830625
Бывает и так.Практически весь матч атакует одна команда, а забивает другая. Обидно.Надо Динамо собраться.Команда то хорошая и не плохо атакующая. Ну а самарцев с победой !
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Sviro
1538830655
С долгожданной победой, Крылья! Но пока считаю, что эта победа - заслуга Тихонова. Его поспешили "убрать", потому что руководство ожидало этой победы и труднее было бы объяснить увольнение Андрея. Но посмтрим, что сотворит Драг
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_Marqella_
1538830656
Самару с победой !!!!
Ответить
la verdad
1538831062
Ну вот... "Великий" клуб с "большими победными традициями" снова на своём законном месте в зоне риска.
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84aivengo
1538831553
кто живет на Дне океана ?
Ответить
boog_17
1538833921
О как..?? "Внучка" нерадивого выпнули, таки? Хорошо.... Процесс изгнания свинотренерофф приобретает масштабность... Оленичеву готовится...."Валерим" пока рулит!))
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Zenmaster
1538834752
Победил сильнейший -- на данный момент !!!
Ответить
prezent2017
1538840417
Одно только появление Божича преобразило команду. При Тише ползали как дохлые мухи, а тут забегали, блин!
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Рубик Докоян
1538842811
Тем интересней будет по ходу всего чемпионата. Меньше будет "болота", одни команды будут стараться попасть в еврокубки, а другие не вылететь и в стыки не попасть.
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zigbert
1538848313
Крылья с победой! Жаль Динамо моменты создавали ,но подвела реализация.
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