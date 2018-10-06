РПЛ. «Крылья Советов» в первом матче после увольнения Тихонова победили «Динамо»

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» на «Самара Арене» обыграли «Динамо» – 1:0. Для самарского клуба эта игра стала первой без уволенного главного тренера Андрея Тихонова.

Московский клуб опустился в зону стыковых матчей. «Крылья Советов» поднялись на 11-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Корниленко, 51.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 70), Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Молло (Ткачук, 69), Антон, Корниленко (Чичерин, 81), Канунников.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шунич, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Тетте (Черных, 78), Кардозу, Луценко, Панченко.

Предупреждения: Канунников, 48; Рохель, 86; Рыжиков, 90+2 – Козлов, 9; Жоаозиньо, 48; Кардозу, 59; Тетте, 73; Евгеньев, 76; Шунич, 90+1.

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