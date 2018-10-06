Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РПЛ. «Крылья Советов» в первом матче после увольнения Тихонова победили «Динамо»

    В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» на «Самара Арене» обыграли «Динамо» – 1:0. Для самарского клуба эта игра стала первой без уволенного главного тренера Андрея Тихонова.

    Московский клуб опустился в зону стыковых матчей. «Крылья Советов» поднялись на 11-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Корниленко, 51.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 70), Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Молло (Ткачук, 69), Антон, Корниленко (Чичерин, 81), Канунников.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шунич, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Тетте (Черных, 78), Кардозу, Луценко, Панченко.

    Предупреждения: Канунников, 48; Рохель, 86; Рыжиков, 90+2 – Козлов, 9; Жоаозиньо, 48; Кардозу, 59; Тетте, 73; Евгеньев, 76; Шунич, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2018 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 20:51

      Крылья с победой! Жаль Динамо моменты создавали ,но подвела реализация.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 6 октября 2018, 19:36

      Динамо футбольное уверенно движется параллельным курсом с Динамо хоккейным на дно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:20

      Тем интересней будет по ходу всего чемпионата. Меньше будет "болота", одни команды будут стараться попасть в еврокубки, а другие не вылететь и в стыки не попасть.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 6 октября 2018, 19:12

      Крылья не спасет ничего, зряТихонова уволили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 18:40

      Одно только появление Божича преобразило команду. При Тише ползали как дохлые мухи, а тут забегали, блин!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 октября 2018, 18:25

      после смены тренера ожидаемый подъем это всегда так бывает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 6 октября 2018, 18:17

      мусор - в пердив......

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 октября 2018, 17:05

      Победил сильнейший -- на данный момент !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12418

      Вомбат > Zenmaster 6 октября 2018, 18:39

      Нет, просто у одной команды эмоциональный подъем, а у второй - рутина. В Москве Динамо наверняка победит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      boog_17 6 октября 2018, 16:52

      О как..?? "Внучка" нерадивого выпнули, таки? Хорошо.... Процесс изгнания свинотренерофф приобретает масштабность... Оленичеву готовится...."Валерим" пока рулит!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      ruded 6 октября 2018, 16:40

      пердив в ожидании..

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11