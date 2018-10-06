Дибала: «Месси и Роналду – инопланетяне. Моя задача – стать лучшим среди людей»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что он не стремится стать таким же, как Лионель Месси или Криштиану Роналду. Аргентинец с обоими выступает в одной команде.

«Португалец поразил меня простотой. Он похож на всех нас, а телевидение и социальные сети создают не совсем верный образ. Наряду с Месси, это инопланетянин. Мое же стремление – стать лучшим среди людей», – сказал Дибала.

На текущей неделе аргентинец сделал хет-трик в Лиге чемпионов.