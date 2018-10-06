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    Дибала: «Месси и Роналду – инопланетяне. Моя задача – стать лучшим среди людей»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что он не стремится стать таким же, как Лионель Месси или Криштиану Роналду. Аргентинец с обоими выступает в одной команде.

    «Португалец поразил меня простотой. Он похож на всех нас, а телевидение и социальные сети создают не совсем верный образ. Наряду с Месси, это инопланетянин. Мое же стремление – стать лучшим среди людей», – сказал Дибала.

    На текущей неделе аргентинец сделал хет-трик в Лиге чемпионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.10.2018 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      Лошак 6 октября 2018, 14:11

      Надоели инопланетяне. Хочется уже футбол в исполнении людей смотреть.

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