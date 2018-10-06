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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины

    Глава организации Sport for all Янис Кузинс выступил с предложением провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Правозащитник считает нужным сыграть на нейтральной территории.

    «Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе.

    Спорт – это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.

    Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу.

    Это было бы не менее важно, если бы против друг друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг.

    Совсем не обязательно, чтобы матч проходил под эгидой УЕФА, так как Союз европейских футбольных ассоциаций в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд.

    Несмотря на это, мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», – сказал Кузинс.

    Украина на официальном уровне считает Россию военным агрессором.

    Источник: Известия

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    06.10.2018 06:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +57

      Ailend 6 октября 2018, 22:11

      Не думаю что футбольные федерации обоих сторон согласятся на такое. В ином случаи игра при пустых трибунах. Иначе всё это плохо кончиться для всех..
      Но я бы лично хотел, что бы хоть сыграли даже при пустых трибунах, на нейтральной территории.

      0
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 6 октября 2018, 12:04

      Странно что с СИРИЕЙ НЕ СЫГРАЛИ ЕЩЁ ВО ВСЕ ЧТО ИГРАЕТСЯ

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 октября 2018, 10:33

      Глупость несусветная !!!

      2
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      Рейтинг: +60

      Shaft 6 октября 2018, 09:42

      Сербия не нейтральная страна. У украинцев там могут быть проблемы. Но, если такой матч состоится, то я готов на него прилететь

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 октября 2018, 08:46

      а кто раньше слышал о этой Sport for all?в том то и дело что никто....просто пиарятся на чужих проблемах и все

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 октября 2018, 08:31

      Ещё не время.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 октября 2018, 08:26

      Пусть играют между собой команды, собранные из правительства
      этих государств во главе с президентами России и Украины.

      5
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      Рейтинг: +100911

      zigbert > vladimir-7 6 октября 2018, 17:43

      Уникальная идея.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 октября 2018, 07:21

      Похоже ФИФА и УЕФА хочет через стороннюю организацию сделать прецедент с проведением матча двух стран, потому что им надоело разводить в разные корзины, и когда-нибудь они должны попасть друг на друга...

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend > AHTUNGBOL 6 октября 2018, 22:05

      а причем тут ФИФА и УЕФА?))

      0
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