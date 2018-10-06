Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины

Не думаю что футбольные федерации обоих сторон согласятся на такое. В ином случаи игра при пустых трибунах. Иначе всё это плохо кончиться для всех..
Но я бы лично хотел, что бы хоть сыграли даже при пустых трибунах, на нейтральной территории.
Глава организации Sport for all Янис Кузинс выступил с предложением провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Правозащитник считает нужным сыграть на нейтральной территории.
«Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе.
Спорт – это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.
Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу.
Это было бы не менее важно, если бы против друг друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг.
Совсем не обязательно, чтобы матч проходил под эгидой УЕФА, так как Союз европейских футбольных ассоциаций в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд.
Несмотря на это, мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», – сказал Кузинс.
Украина на официальном уровне считает Россию военным агрессором.