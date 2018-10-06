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  • Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины

Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины

6 октября 2018, 06:55
10

Глава организации Sport for all Янис Кузинс выступил с предложением провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Правозащитник считает нужным сыграть на нейтральной территории.

«Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе.

Спорт – это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.

Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу.

Это было бы не менее важно, если бы против друг друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг.

Совсем не обязательно, чтобы матч проходил под эгидой УЕФА, так как Союз европейских футбольных ассоциаций в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд.

Несмотря на это, мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», – сказал Кузинс.

Украина на официальном уровне считает Россию военным агрессором.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Россия Украина
Комментарии (10)
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AHTUNGBOL
1538799672
Похоже ФИФА и УЕФА хочет через стороннюю организацию сделать прецедент с проведением матча двух стран, потому что им надоело разводить в разные корзины, и когда-нибудь они должны попасть друг на друга...
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vladimir-7
1538803616
Пусть играют между собой команды, собранные из правительства этих государств во главе с президентами России и Украины.
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DIDI 23
1538803913
Ещё не время.
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Михаил Шевченко
1538804782
а кто раньше слышал о этой Sport for all?в том то и дело что никто....просто пиарятся на чужих проблемах и все
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Shaft
1538808124
Сербия не нейтральная страна. У украинцев там могут быть проблемы. Но, если такой матч состоится, то я готов на него прилететь
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Zenmaster
1538811215
Глупость несусветная !!!
Ответить
Axe111
1538816672
Странно что с СИРИЕЙ НЕ СЫГРАЛИ ЕЩЁ ВО ВСЕ ЧТО ИГРАЕТСЯ
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Ailend
1538853064
Не думаю что футбольные федерации обоих сторон согласятся на такое. В ином случаи игра при пустых трибунах. Иначе всё это плохо кончиться для всех.. Но я бы лично хотел, что бы хоть сыграли даже при пустых трибунах, на нейтральной территории.
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