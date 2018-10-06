Хагуш: «В игре со «Спартаком» отпразднуем 100-й матч «Арсенала» в РПЛ»

Защитник «Арсенала» Анри Хагуш дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Этот поединок стал 100-м для туляков в соревновании.

«Следующий матч у нас со «Спартаком» на его поле. С этой командой всегда приятно играть. Настраивать никого не надо.

Мы, знали, что сегодня «Арсенал» провeл 100-й матч в Премьер-лиге, и хотели порадовать болельщиков за их поддержку. Отложим празднование этого события на «Спартак», – сказал Хагуш.

«Арсенал» идет в таблице 11-м.