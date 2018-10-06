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  • Президент «Анжи»: «Бойкот игроков? Я их понимаю. Думаю, найдем выход из ситуации»

Президент «Анжи»: «Бойкот игроков? Я их понимаю. Думаю, найдем выход из ситуации»

6 октября 2018, 00:35
5

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, что из-за долгов по зарплате его футболисты готовы бойкотировать матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча должна состояться 19 октября.

«Я еще не встречался с ребятами, встречусь, и мы поговорим, проясним все. Естественно, никто их решению не рад — ни сами футболисты, ни тренеры, ни руководство, ни клуб, ни персонал, ни болельщики, ни РПЛ, но я прекрасно понимаю ребят. Я веду переговоры со многими фирмами, но пока ничем положительным похвастаться не могу.

Думаю, мы найдем выход из этого положения. Была встреча с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, на ней обсуждали пути помощи «Анжи», взаимопонимание с разными структурами, кому и сколько мы должны», – заключил Кадиев.

Дагестанцы в таблице РПЛ идут 14-ми.

«Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (5)
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A-Den
1538775700
Хоть кто-то оптимист
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ДСА
1538796995
Пока только думают, а денег как не было так и нет
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КоляБоков
1538797447
Почему в такой огромной стране, как обычно всё печально???
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AHTUNGBOL
1538799363
А где он находится, президент клуба?? Если все в курсе, футболисты уже обратились в палату, а он ещё не встречался с ними..???
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zigbert
1538835508
Прядкин заверил - поможет.
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