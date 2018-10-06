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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Анжи»: «Бойкот игроков? Я их понимаю. Думаю, найдем выход из ситуации»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, что из-за долгов по зарплате его футболисты готовы бойкотировать матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча должна состояться 19 октября.

    «Я еще не встречался с ребятами, встречусь, и мы поговорим, проясним все. Естественно, никто их решению не рад — ни сами футболисты, ни тренеры, ни руководство, ни клуб, ни персонал, ни болельщики, ни РПЛ, но я прекрасно понимаю ребят. Я веду переговоры со многими фирмами, но пока ничем положительным похвастаться не могу.

    Думаю, мы найдем выход из этого положения. Была встреча с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, на ней обсуждали пути помощи «Анжи», взаимопонимание с разными структурами, кому и сколько мы должны», – заключил Кадиев.

    Дагестанцы в таблице РПЛ идут 14-ми.

    «Анжи», возможно, развалится уже на этих выходных. Пострадает вся лига

    Источник: Р-Спорт

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    06.10.2018 00:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 17:18

      Прядкин заверил - поможет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 октября 2018, 07:16

      А где он находится, президент клуба?? Если все в курсе, футболисты уже обратились в палату, а он ещё не встречался с ними..???

      3
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      Рейтинг: +19

      КоляБоков 6 октября 2018, 06:44

      Почему в такой огромной стране, как обычно всё печально???

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 октября 2018, 06:36

      Пока только думают, а денег как не было так и нет

      1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 6 октября 2018, 00:41

      Хоть кто-то оптимист

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