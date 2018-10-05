Сборные России и Швеции начнут матч на час позже назначенного времени. Игра стартует в 22:45 по Москве

Время начала матча второго тура Лиги В Лиги наций между сборными России и Швеции изменено. Если раньше встреча была назначена на 21:45 по Москве, то теперь стартовый свисток прозвучит на час позже.

Как сообщает сайт Федерации футбола Швеции, это связано с несогласованностью УЕФА и РФС. Чиновники забыли о том, что в Калининграде, где состоится матч, часовой пояс отличается от столичного.

Игра состоится 11 октября.