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    Какой вы футболист?

    Сборные России и Швеции начнут матч на час позже назначенного времени. Игра стартует в 22:45 по Москве

    Время начала матча второго тура Лиги В Лиги наций между сборными России и Швеции изменено. Если раньше встреча была назначена на 21:45 по Москве, то теперь стартовый свисток прозвучит на час позже.

    Как сообщает сайт Федерации футбола Швеции, это связано с несогласованностью УЕФА и РФС. Чиновники забыли о том, что в Калининграде, где состоится матч, часовой пояс отличается от столичного.

    Игра состоится 11 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2018 20:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 10 октября 2018, 10:08

      так поставили бы сразу в 12 ночи)))) что мелочится то... на работу же ни кому не надо утром....

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 октября 2018, 16:03

      Видимо, кто-то, как и я, не успевал к началу )

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 16:30

      А раньше об этом нельзя было подумать?

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 6 октября 2018, 00:01

      Неважно, когда начинать. Важна победа.

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      Рейтинг: +67523

      portero 5 октября 2018, 21:08

      опять наши чинуши нашли как откат получить и насрать на своих крепостных

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