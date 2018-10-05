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    Какой вы футболист?

    Президент «Лиона»: «Шахтер» превосходит «Манчестер Сити»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас высоко оценил футболистов донецкого «Шахтера».

    «У «Шахтера» хорошие бразильцы. Мы словно играли против бразильской команды.

    «Шахтер» станет проблемой для «Манчестер Сити». Пожалуй, «Шахтер» – лучшая команда, с которой мы играли.

    Думаю, «Шахтер» даже превосходит «Манчестер Сити», – сказал Олас Madeinfoot.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2018 10:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +108

      Axidan 12 октября 2018, 12:51

      Ну это конечно громкое заявление. Но жизни легкой МС не дадим в группе;)

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 12:33

      Это конечно громко сказано. Но с Шахтером придется считаться всем командам.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2018, 15:21

      Зенит: Анжи должны брать Чемпионат России и выступать в Лиге Чемпионов
      Шальке 04: Локомотив бы проиграл и пацанам во дворе в Германии.

      Как можно делать такие заявления после одного матча? МС сейчас очень здорово смотрятся в принципе

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2018, 14:28

      Если б дурака не валяли, могли и Лион и Хоффенхайм обыгрывать, но расслабляли булки когда не нужно было, за что и поплатились. С МС Шахта по крайней мере дома могут и должны побеждать.

      2
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      Рейтинг: +25020

      bset 5 октября 2018, 11:35

      Ну мы также можем сказать "С Викторией играть сложнее, чем с Реалом". Все еще успеет перевернуться сто раз.

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 октября 2018, 11:16

      игра покажет. не идет у шахтера в этой лч, вместо 6 очков только 2, так что ЛЕ ждет шахтер, хочу ошибиться.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 5 октября 2018, 11:02

      Когда же донецкий Шахтер сыграет в Донецке? Красивый, современный стадион простаивает. Хреново все это. А команда хорошая.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Фотон 5 октября 2018, 17:00

      Тогда, когда сраные мародёры-завоеватели уберутся с чужих территорий

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 10:48

      Лучших продали, а кто и свободным агентом ушёл. Но и этот состав многим кровь попортит...

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