Президент «Лиона»: «Шахтер» превосходит «Манчестер Сити»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас высоко оценил футболистов донецкого «Шахтера».

«У «Шахтера» хорошие бразильцы. Мы словно играли против бразильской команды.

«Шахтер» станет проблемой для «Манчестер Сити». Пожалуй, «Шахтер» – лучшая команда, с которой мы играли.

Думаю, «Шахтер» даже превосходит «Манчестер Сити», – сказал Олас Madeinfoot.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Шахтер» завершился со счетом 2:2.