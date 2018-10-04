Ефремов: «Ничего нового мы у «Реала» не видели. Соперник играл, как тренер нам рассказывал»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов подвел итог победе над «Реалом» (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Чувствовался их контроль мяча: как они с ним работали, передавали друг другу. Соперник действовал так, как мы предугадывали, как готовились к нему. Ничего нового мы у него не видели, «Реал» так и играл, как тренер нам рассказывал.

Надеюсь, что эта победа добавит нам уверенности, и тот опыт, который мы получаем, поможет нам в дальнейших играх.

Ничего такого сверхъестественного мне не говорили, нужно было действовать со своими игроками. Волнение при такой ситуации, наверное, присутствует. Думаю, это нормально, оно должно было быстро пройти.

В «Лужниках» я точно никогда не играл, как и при 70 тысячах. Когда сидишь на скамейке, то слышно, как болельщики поддерживают, а когда ты на поле, то больше сосредоточен на игре.

Когда играешь в Лиге чемпионов, это всегда особые ощущения, не говоря уже о том, когда 70 тысяч приходят поддержать команду», – сказал 23-летний хавбек.

Ответная встреча состоится 12-го декабря на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.