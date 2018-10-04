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  • Ефремов: «Ничего нового мы у «Реала» не видели. Соперник играл, как тренер нам рассказывал»

Ефремов: «Ничего нового мы у «Реала» не видели. Соперник играл, как тренер нам рассказывал»

4 октября 2018, 21:24
16

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов подвел итог победе над «Реалом» (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Чувствовался их контроль мяча: как они с ним работали, передавали друг другу. Соперник действовал так, как мы предугадывали, как готовились к нему. Ничего нового мы у него не видели, «Реал» так и играл, как тренер нам рассказывал.

Надеюсь, что эта победа добавит нам уверенности, и тот опыт, который мы получаем, поможет нам в дальнейших играх.

Ничего такого сверхъестественного мне не говорили, нужно было действовать со своими игроками. Волнение при такой ситуации, наверное, присутствует. Думаю, это нормально, оно должно было быстро пройти.

В «Лужниках» я точно никогда не играл, как и при 70 тысячах. Когда сидишь на скамейке, то слышно, как болельщики поддерживают, а когда ты на поле, то больше сосредоточен на игре.

Когда играешь в Лиге чемпионов, это всегда особые ощущения, не говоря уже о том, когда 70 тысяч приходят поддержать команду», – сказал 23-летний хавбек.

Ответная встреча состоится 12-го декабря на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Реал Ефремов Дмитрий
Комментарии (16)
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fortune-bva
1538678284
Соперника играл, как тренер нам рассказывал» Джамшутама - соперникама)
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fabio_c
1538678499
соперника играл как насяльника сказал)) редакция, за что у вас там редакторы деньги получают?
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general.lizyukov
1538678881
Какие все сразу кудесники мяча получаются, выиграли чудом и тут же все всё знали и ничего нового не увидели. А получили бы 0-5, что бы говорили? Мол, это ж "Реал", что мы можем, так что ли? Не рановато ли звезду словили? Из группы выйдите для начала, потом пальцы гните.
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ВикторВВ
1538679197
Смешной такой))) Если бы те три не в штанги...чего говорил бы)))
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Fju-2
1538680241
Гончаренко спец в еврокубках.
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vovan55
1538689418
ну вот, так и знал-молодёжь поперло, теперь им никто не страшен, асы современного футбола...
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Болельщик Реал Мадрида
1538708471
Посмотрим результат поездки в гости на Сантьяго Бернабеу, кудесники мяча.
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snaiper1989
1538710775
Щас болельщики Сриала будут писать чудо-комменты про состав не боевой, про вынос на Бернабео))))примите фактом, что вас отодрали пацаны, больше половина из которых видят друг друга не более 3 месяцев!!!
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