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    Какой вы футболист?

    Ефремов: «Ничего нового мы у «Реала» не видели. Соперник играл, как тренер нам рассказывал»

    Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов подвел итог победе над «Реалом» (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Чувствовался их контроль мяча: как они с ним работали, передавали друг другу. Соперник действовал так, как мы предугадывали, как готовились к нему. Ничего нового мы у него не видели, «Реал» так и играл, как тренер нам рассказывал.

    Надеюсь, что эта победа добавит нам уверенности, и тот опыт, который мы получаем, поможет нам в дальнейших играх.

    Ничего такого сверхъестественного мне не говорили, нужно было действовать со своими игроками. Волнение при такой ситуации, наверное, присутствует. Думаю, это нормально, оно должно было быстро пройти.

    В «Лужниках» я точно никогда не играл, как и при 70 тысячах. Когда сидишь на скамейке, то слышно, как болельщики поддерживают, а когда ты на поле, то больше сосредоточен на игре.

    Когда играешь в Лиге чемпионов, это всегда особые ощущения, не говоря уже о том, когда 70 тысяч приходят поддержать команду», – сказал 23-летний хавбек.

    Ответная встреча состоится 12-го декабря на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    Источник: ТАСС

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    04.10.2018 21:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 5 октября 2018, 06:39

      Щас болельщики Сриала будут писать чудо-комменты про состав не боевой, про вынос на Бернабео))))примите фактом, что вас отодрали пацаны, больше половина из которых видят друг друга не более 3 месяцев!!!

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 октября 2018, 06:01

      Посмотрим результат поездки в гости на Сантьяго Бернабеу, кудесники мяча.

      -1
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      Рейтинг: +25020

      bset > Болельщик Реал Мадрида 5 октября 2018, 11:15

      Ну представим, что ЦСКА в Испании проиграет 10:0. Дальше что? Можно будет 5 голов в эту игру отсыпать, чтобы 3 очка себе вернуть?)

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual > Болельщик Реал Мадрида 6 октября 2018, 14:08

      15-0

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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 октября 2018, 00:43

      ну вот, так и знал-молодёжь поперло, теперь им никто не страшен, асы современного футбола...

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      Рейтинг: +25020

      bset > vovan55 5 октября 2018, 11:23

      Молодежь - это круто. Опыт набирается как делать нечего. А с ним и мастерство приходит. Плюс Ганчаренко умеет работать с молодежью - он "лепит" из них то, что ему нужно. Весной было страшно за смену поколения, а теперь сплошное удовольствие. Раньше было все предсказуемо, все ожидаемо. Особенно во времена автобусного футбола Слуцкого против слабых соперников. А теперь даже и не знаешь, чего ожидать от этой банды. Теперь главная интрига - сколько арендованных футболистов удастся сохранить.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 4 октября 2018, 22:10

      Гончаренко спец в еврокубках.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 4 октября 2018, 21:53

      Смешной такой)))
      Если бы те три не в штанги...чего говорил бы)))

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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > ВикторВВ 5 октября 2018, 06:44

      так если Реал так стрелял, кто виноват, что они косоногие и попасть не могут....Это их проблема....А если уж такие "ЗВЕЗДЫ" даже не забивают, то про штанги лучше бы помолчал...

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      Рейтинг: +25020

      bset > ВикторВВ 5 октября 2018, 11:16

      А если бы Роналду не ушел, а если бы Зидан остался. Можно много говорить, а три очка есть три очка.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 4 октября 2018, 21:48

      Какие все сразу кудесники мяча получаются, выиграли чудом и тут же все всё знали и ничего нового не увидели. А получили бы 0-5, что бы говорили? Мол, это ж "Реал", что мы можем, так что ли?
      Не рановато ли звезду словили? Из группы выйдите для начала, потом пальцы гните.

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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > general.lizyukov 5 октября 2018, 06:41

      а если бы бабушка была дедушкой, у нее был бы х.....

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      Рейтинг: +25020

      bset > general.lizyukov 5 октября 2018, 11:20

      Какие кудесники мяча?))) Он сказал, что легко игроков Реала обыгрывал? Он просто сказал, что Реал сыграл так, как они ожидали. А ожидали они так, потому что они разбирали их игры - в этом нет ничего удивительного. Можно проиграть 0:5 и понять, что ты ничего нового не увидел. Как ты ожидал, что тебя раскатают, так тебя и раскатали. Вот я в матче Барселоны против Тоттенхэма ничего нового не увидел. Все те же чудеса от Месси, все то же блестящее взаимодействие с Суаресом. Но я же не "кудесник мяча". Я даже не футболист. Но нового для себя я в том матче ничего не увидел)

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      Рейтинг: +254

      fabio_c 4 октября 2018, 21:41

      соперника играл как насяльника сказал))
      редакция, за что у вас там редакторы деньги получают?

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 4 октября 2018, 21:38

      Соперника играл, как тренер нам рассказывал» Джамшутама - соперникама)

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