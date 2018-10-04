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  • «Спартак: «В последнее время СМИ и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг клуба»

«Спартак: «В последнее время СМИ и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг клуба»

4 октября 2018, 17:42
17

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Сегодня «Спартаку» предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».

В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба, часто основываясь на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!» – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Вильярреал
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1538664271
Спасибо Измайлову. Знаем откуда ветер дует.
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akku
1538664621
Всё наладится, а пресса хай идёт куда подальше. Выиграем или проиграем, Спартак всегда с нами.
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ajax707
1538666686
Спартак и локо - ДЕРЬМО, желаю им не набрать ни одного очка)))))))
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ivany4
1538667283
Как всегда, кто-то пиарится за счет Спартака, а страдает команда.
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ajax707
1538667292
А че не в 2 часа ночи, совсем оевропеились свиньи, как людям за уралом смотреть, лучше бы в футбол играли. а то как хохлы стали , поближе к европам
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САДЫЧОК
1538667788
эту публичную персону актера с усами-гнать надо со стадиона !
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zigbert
1538670645
Настоящий болельщик поймет ,где слухи и непроверенные факты - а где правда.
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DOCTOR PENALTY
1538670734
Создаётся впечатление, что этот скандальный фон поддерживают не СМИ, а само руководство Спартака. В ЛОКО аналогично!
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батог
1538672077
Давай, Спартак вперед!!! Хорошей игры и удачи!!! Собака лает, караван идет!!!!!
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APchelov
1538674673
А почему? А потому что этот Спартак уже всех затрахал. Спартаку нравилось, когда их круглосуточно хвалили. А теперь всё. Терпите )
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