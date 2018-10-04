«Спартак: «В последнее время СМИ и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг клуба»

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Сегодня «Спартаку» предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».

В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба, часто основываясь на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!» – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.