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    Какой вы футболист?

    «Спартак: «В последнее время СМИ и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг клуба»

    «Спартак» выступил с обращением к болельщикам накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

    «Сегодня «Спартаку» предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала».

    В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба, часто основываясь на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!» – говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

    Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.10.2018 17:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 5 октября 2018, 11:49

      90-ые прошли. Прошло время московских мафиозников и отсутствия конкуренции в российском футболе. Нечего ныть мясным.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 09:20

      Скандальный клуп, скандальные СМИ вокруг, скандальная торсида... Ну чего, спрашивается, на матч со спенишами не пошли, нормальная игра была? Не хотят даже собственный клуп в трудные времена поддержать, жлобы!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 октября 2018, 20:37

      А почему? А потому что этот Спартак уже всех затрахал. Спартаку нравилось, когда их круглосуточно хвалили. А теперь всё. Терпите )

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > APchelov 5 октября 2018, 00:50

      Слыш, затр..ханный, куда тебя там затр..хали? П..дарок что ли чтобы подставлять?

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 октября 2018, 19:54

      Давай, Спартак вперед!!! Хорошей игры и удачи!!! Собака лает, караван идет!!!!!

      4
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 19:32

      Создаётся впечатление, что этот скандальный фон поддерживают не СМИ, а само руководство Спартака. В ЛОКО аналогично!

      1
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 19:30

      Настоящий болельщик поймет ,где слухи и непроверенные факты - а где правда.

      4
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 4 октября 2018, 18:43

      эту публичную персону актера с усами-гнать надо со стадиона !

      3
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      Рейтинг: +222

      ajax707 4 октября 2018, 18:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А че не в 2 часа ночи, совсем оевропеились свиньи, как людям за уралом смотреть, лучше бы в футбол играли. а то как хохлы стали , поближе к европам

      -9
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > ajax707 4 октября 2018, 19:04

      так время ж уефа устанавливает, а они и есть как каклы))))

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 4 октября 2018, 18:34

      Как всегда, кто-то пиарится за счет Спартака, а страдает команда.

      5
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 октября 2018, 18:31

      Не хорошо поступают.

      1
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