Полузащитник «Ливерпуля» Кейта госпитализирован в Неаполе с травмой спины

Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором в Неаполе встречались «Наполи» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0.

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта во время первого тайма покинул поле на носилках. Футболист получил травму спины.

Сразу же после этого гвинейца доставили в одну из больниц Неаполя, где в целях предосторожности он прошел медобследование. На данный момент не сообщается о том, когда Кейта будет выписан.