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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Полузащитник «Ливерпуля» Кейта госпитализирован в Неаполе с травмой спины

    Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором в Неаполе встречались «Наполи» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта во время первого тайма покинул поле на носилках. Футболист получил травму спины.

    Сразу же после этого гвинейца доставили в одну из больниц Неаполя, где в целях предосторожности он прошел медобследование. На данный момент не сообщается о том, когда Кейта будет выписан.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    04.10.2018 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 4 октября 2018, 12:53

      Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
      Наби, ты нужен Ливерпулю!
      Y N W A

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 октября 2018, 11:26

      В "знаменитой" уже игре(вернее анти игре), где игроки Ливерпуля катали вату и не нанесли ни одного удара по воротам соперника? Ничего страшного думаю с Кейтой не случилось. Просто свело спину от долгого стояния на месте под горячим неаполитанским солнцем.

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