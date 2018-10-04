Полузащитник «Ливерпуля» Кейта госпитализирован в Неаполе с травмой спины

Здоровья и скорейшего возвращения в строй!
Наби, ты нужен Ливерпулю!
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Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором в Неаполе встречались «Наполи» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 1:0.
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта во время первого тайма покинул поле на носилках. Футболист получил травму спины.
Сразу же после этого гвинейца доставили в одну из больниц Неаполя, где в целях предосторожности он прошел медобследование. На данный момент не сообщается о том, когда Кейта будет выписан.