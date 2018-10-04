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Клопп: «Поражение от «Наполи»? Надо винить самих себя»

4 октября 2018, 00:48
10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (0:1).

«Нам нужно винить самих себя. Вот так. Нет никаких проблем, парни проделали отличную работу сегодня. Они попробовали сделать все возможное, но в каких-то моментах были недостаточно уверенны или недостаточно спокойны.

Когда такое происходит, вы проигрываете матчи», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в группе С с 3 очками. «Наполи» с 4 очкам идет первым.

Источник: BBC
Лига чемпионов Ливерпуль Наполи Клопп Юрген
Комментарии (10)
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AHTUNGBOL
1538612295
Ну естественно самих себя надо винить. Ни одного удара в створ..
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anri1703
1538614163
в этой группе еще все впереди еще не известно кто 3 лишним окажется
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AEerr
1538615587
интересно!
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brhr
1538621551
неплохая игра.
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МВС
1538625568
Видеть такую игру от подопечных Клоппа было очень удивительно.они играть и не собирались,по моему..
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Cules2013
1538628350
Что-то дружина Клоппа начинает буксовать. Оно и понятно, нельзя всегда играть в таком фестивальном ритме.
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android-uz
1538628918
всё будет ок... You'll Never Walk Alone!!!
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Рубик Докоян
1538630254
"Ливер" вчера был просто не узнаваем. Ничего похожего на свою прошлогоднюю игру. Возили тачку по полю, напоминая порой наши команды с пасами поперёк и назад.
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zigbert
1538641695
Это поражение должно подхлестнуть Ливерпуль.
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