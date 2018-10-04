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    Какой вы футболист?

    Клопп: «Поражение от «Наполи»? Надо винить самих себя»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (0:1).

    «Нам нужно винить самих себя. Вот так. Нет никаких проблем, парни проделали отличную работу сегодня. Они попробовали сделать все возможное, но в каких-то моментах были недостаточно уверенны или недостаточно спокойны.

    Когда такое происходит, вы проигрываете матчи», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» занимает вторую строчку в группе С с 3 очками. «Наполи» с 4 очкам идет первым.

    Источник: BBC

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    04.10.2018 00:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 11:28

      Это поражение должно подхлестнуть Ливерпуль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:17

      "Ливер" вчера был просто не узнаваем. Ничего похожего на свою прошлогоднюю игру. Возили тачку по полю, напоминая порой наши команды с пасами поперёк и назад.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Рубик Докоян 4 октября 2018, 11:03

      или салах не хотел или кулибали был в ударе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 октября 2018, 07:55

      всё будет ок...
      You'll Never Walk Alone!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 октября 2018, 07:45

      Что-то дружина Клоппа начинает буксовать. Оно и понятно, нельзя всегда играть в таком фестивальном ритме.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 4 октября 2018, 06:59

      Видеть такую игру от подопечных Клоппа было очень удивительно.они играть и не собирались,по моему..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      brhr 4 октября 2018, 05:52

      неплохая игра.

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 4 октября 2018, 04:13

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 октября 2018, 03:49

      в этой группе еще все впереди еще не известно кто 3 лишним окажется

      4
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 октября 2018, 03:18

      Ну естественно самих себя надо винить. Ни одного удара в створ..

      1
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