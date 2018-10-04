Клопп: «Поражение от «Наполи»? Надо винить самих себя»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (0:1).

«Нам нужно винить самих себя. Вот так. Нет никаких проблем, парни проделали отличную работу сегодня. Они попробовали сделать все возможное, но в каких-то моментах были недостаточно уверенны или недостаточно спокойны.

Когда такое происходит, вы проигрываете матчи», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в группе С с 3 очками. «Наполи» с 4 очкам идет первым.