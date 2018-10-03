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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Влашич: «Реал» – топ-команда, а у ЦСКА молодой коллектив. Мы показали, на что способны»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

    – Эмоции переполняют меня! Мы проделали огромную работу перед игрой. Тренер каждый день повторял нам, что мы способны обыграть «Реал», и мы сами верили в это. Сейчас мы счастливы. «Реал» – топ-команда, а у нас молодой коллектив, и мы показали, на что способны.

    – Что скажешь об атмосфере на стадионе?

    – Потрясающая поддержка, полный стадион! Думаю, я еще никогда не играл при таком количестве зрителей, и я им благодарен. Они придали нам сил, энергии.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.10.2018 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 09:43

      Выбор стадиона оказался верным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 октября 2018, 19:18

      "Оставайся мальчик с нами - будешь нашим королем!" ;)

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