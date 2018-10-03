Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

– Эмоции переполняют меня! Мы проделали огромную работу перед игрой. Тренер каждый день повторял нам, что мы способны обыграть «Реал», и мы сами верили в это. Сейчас мы счастливы. «Реал» – топ-команда, а у нас молодой коллектив, и мы показали, на что способны.

– Что скажешь об атмосфере на стадионе?

– Потрясающая поддержка, полный стадион! Думаю, я еще никогда не играл при таком количестве зрителей, и я им благодарен. Они придали нам сил, энергии.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!