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    «Тоттенхэм» – «Барселона»: Месси забил английским командам 20 голов в ЛЧ. Больше, чем клубам из любой другой страны

    Сегодня «Барселона» в гостях встретится с «Тоттенхэмом» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

    Нападающий каталонцев Лионель Месси в матчах с английскими командами в турнире забил 20 голов и сделал шесть результативных передач. Это больше, чем против клубов из любой другой страны.

    Встреча «Тоттенхэм» – «Барселона» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ФК «Барселона»

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    03.10.2018 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 3 октября 2018, 16:25

      А говорят Месси в премьер лиге потеряется , если он столько топовым командам наколотил , а сколько он бы смог другим командам Нижний таблице, так что Месси не потеряется где он бы не был

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > sachsen-leipzig 3 октября 2018, 19:23

      об этом говорят только глоры апл !

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