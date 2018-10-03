«Тоттенхэм» – «Барселона»: Месси забил английским командам 20 голов в ЛЧ. Больше, чем клубам из любой другой страны

Сегодня «Барселона» в гостях встретится с «Тоттенхэмом» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Нападающий каталонцев Лионель Месси в матчах с английскими командами в турнире забил 20 голов и сделал шесть результативных передач. Это больше, чем против клубов из любой другой страны.

Встреча «Тоттенхэм» – «Барселона» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.