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    Какой вы футболист?

    Уткин: «Акинфеева удалили в полном соответствии с правилами. А то слишком много счастья»

    Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения по поводу удаления голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

    В компенсированное время встречи вратарь получил две желтые карточки за споры с арбитром в течение одной минуты.

    «Это было круто!!! И, да, Акинфеева удалили в полном соответствии с правилами. А то слишком много счастья...» – написал Уткин в твиттере.

    Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов

    Источник: Twitter

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    03.10.2018 14:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1361

      Taps 3 октября 2018, 22:47

      Жирную утку пора зажарить и съесть.

      1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 3 октября 2018, 20:27

      Жиртресту за разговоры давно надо показать не желтую, а красную карточку и удалить его комменты на месяц-другой. А лучше на полгода.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 октября 2018, 18:46

      Уткину не стоит ИЗГАЛЯТЬСЯ над Акинфеевым и радоваться этому судейскому БЕЗЗАКОНИЮ.
      Румынский судья поступил ПОДЛО и НАГЛО, а Уткин видит в этом своё счастье!
      В матче с Реалом Игорь сыграл надёжно, выручал и не пропустил.
      Игорь Акинфеев основной вратарь ЦСКА и румынский судья это знал, а впереди игры с другими европейскими клубами в группе.
      Чтобы облегчить им задачу и осложнить её для ЦСКА, румынский судья ПРЕДНАМЕРЕННО и НЕ ОБОСНОВАНО удалил Акинфеева.
      Это безобразное судейство румынского судьи.
      Румынского судью назначили на эту игру, чтобы он помогал Реалу победить ЦСКА, но план некоторых чиновников УЕФА и около футбольных дельцов провалился.
      Реал сенсационно ПРОИГРАЛ, а ЦСКА сыграл надёжно в обороне!
      И тогда, в конце игры, румынский судья решил отыграться на Акинфееве.
      Он придумал вторую карточку по ходу с тем, чтобы хоть как-то НАСОЛИТЬ ЦСКА за победу над Реалом.
      Игрока ЦСКА Бекао затоптали испанцы и грубо сбили в штрафной ЦСКА, а румынский судья не свистнул нарушение.
      Некоторые эксперты это в расчёт не берут, а начинают выдумывать всякую ГЛУПОСТЬ, чтобы вину румынского судьи переложить на Акинфеева.
      Игорь имел право высказаться, но это чистая желтая, но ни как не удаление по второй, которую, НА ХОДУ, придумал судья.
      Поздравляем ЦСКА с грандиозной победой!
      Дай Бог, не последней!
      ЦСКА лидирует в своей группе.
      Все ожидали худшего, а получилось, как нельзя ЛУЧШЕ и на позитивной победной ноте.
      Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА сыграет 23 октября против «Ромы».

      0
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      Рейтинг: +1440

      balam 3 октября 2018, 18:19

      жыр-пыр разродился...уже не оригинально

      1
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 17:58

      Да уж это судейское решение удивило всех.

      4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 октября 2018, 17:46

      много счастья не бывает,а вот много Василия-наоборот.неприлично часто нас знакомят с его вычурными мыслями.

      3
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 3 октября 2018, 17:20

      Ещё вчера ждал когда опорожнится этот ходячий бурдюк.

      2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 3 октября 2018, 16:44

      По хорошему он прав, если игрок начинает спорить с арбитром это желтая карточка, но желтая карточка не означает что он может продолжать это делать на законном основании.
      В этом плане в России практически не дают карточки за разговоры с арбитром, и естественно футболисты к этому не готовы.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 октября 2018, 16:34

      По сути прав.Наши судьи слишком либерально относились к выходкам Акинфеева, а зарубежные рефери не бездельничают, а мочат сразу.
      А вот по форме Вася груб.Очень.....

      5
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      Рейтинг: +131

      rizonator 3 октября 2018, 16:30

      просто после чемпионата мира он всех бесит, кроме русских. Мстят)

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