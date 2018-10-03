Уткин: «Акинфеева удалили в полном соответствии с правилами. А то слишком много счастья»

Жирную утку пора зажарить и съесть.
Комментатор Василий Уткин высказал точку зрения по поводу удаления голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).
В компенсированное время встречи вратарь получил две желтые карточки за споры с арбитром в течение одной минуты.
«Это было круто!!! И, да, Акинфеева удалили в полном соответствии с правилами. А то слишком много счастья...» – написал Уткин в твиттере.
Кто теперь заменит Акинфеева в Лиге чемпионов