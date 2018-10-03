Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чалов – после победы над «Реалом»: «Историческая»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов выразил радость от домашней победы над «Реалом» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    «Историческая», – написал футболист в инстаграме.

    Московская команда встречалась с мадридцами в третий раз в своей истории и впервые победила.

    ЦСКА набрал четыре очка и единолично возглавил турнирную таблицу группы G. В третьем туре армейцы 23 октября на выезде сыграют с «Ромой».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2018 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4899

      neveldomha 3 октября 2018, 14:35

      Победа историческая, реакция истерическая)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11