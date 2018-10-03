Чалов – после победы над «Реалом»: «Историческая»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов выразил радость от домашней победы над «Реалом» (1:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Историческая», – написал футболист в инстаграме.

Московская команда встречалась с мадридцами в третий раз в своей истории и впервые победила.

ЦСКА набрал четыре очка и единолично возглавил турнирную таблицу группы G. В третьем туре армейцы 23 октября на выезде сыграют с «Ромой».