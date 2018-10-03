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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Селюк: «Я говорил, что Адриано – деньги на ветер. В прошлом сезоне он так тащил «Спартак», что чемпионом стал «Локомотив»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что болельщики «Спартака» раскритиковали нападающего команды Луиса Адриано в инстаграме.

    В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах, не забив ни одного гола.

    «Я же говорил, что это деньги на ветер. Результат налицо, или на лице», – написал Селюк.

    «Деньги на ветер? В прошлом чемпионском году тащил команду вместе с Промесом», – прокомментировал пост один из пользователей.

    «Он и в прошлом сезоне так тащил, что чемпионом стал «Локомотив». Правда, «Локомотив» сейчас тоже загрузился такими же экземплярами, поэтому чемпионом ему не быть», – ответил Селюк.

    В сезоне-2017/18 Адриано забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач в 38 встречах.

    Источник: Twitter

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    03.10.2018 13:08
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 октября 2018, 00:07

      Вызовите сантехника, опять дерьмо прорвало и прет из Селюка.

      2
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      Рейтинг: +1361

      Taps 3 октября 2018, 19:30

      99% дешевых негров в высшей лиге не нужны.
      Россия - не Африка.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Taps 4 октября 2018, 19:01

      Хорошо приживаются в основном европейские негры,африканские редко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 октября 2018, 17:30

      селюк бесится что его игроков не берут

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 3 октября 2018, 17:18

      И чего Селюк к нему такой неравнодушный?

      4
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 3 октября 2018, 16:19

      Наверное опять своё чёрное бревно впарить хочет)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      dimag 3 октября 2018, 15:50

      38 матчей за Спартак, из них -15гол + 8 пас = 23 эффект - 60% результативности. По моему не так уж мало для игрока в 31 год.

      3
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 3 октября 2018, 14:56

      Вот же ..Ну не селюк,а говн..к.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      polozovs 3 октября 2018, 14:45

      Селюк, второй Червиченко

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 > polozovs 3 октября 2018, 14:58

      Червяк хоть иногда,раз в год что то путнее скажет,а у этого одни какашки

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > polozovs 4 октября 2018, 18:58

      Черниченко часто по делу говорит,а здесь только шкурный интерес.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 октября 2018, 14:24

      Польза от Адриано была и еще будет, не то что от "твоих игроков"...

      5
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      Рейтинг: +25020

      bset 3 октября 2018, 14:12

      Зато Траоре нахваливал. Где он теперь? Много чего говорит. Одно из 100 высказываний совпало с реальностью - нужно хвалиться ходить.

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