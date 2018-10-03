Селюк: «Я говорил, что Адриано – деньги на ветер. В прошлом сезоне он так тащил «Спартак», что чемпионом стал «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что болельщики «Спартака» раскритиковали нападающего команды Луиса Адриано в инстаграме.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах, не забив ни одного гола.

«Я же говорил, что это деньги на ветер. Результат налицо, или на лице», – написал Селюк.

«Деньги на ветер? В прошлом чемпионском году тащил команду вместе с Промесом», – прокомментировал пост один из пользователей.

«Он и в прошлом сезоне так тащил, что чемпионом стал «Локомотив». Правда, «Локомотив» сейчас тоже загрузился такими же экземплярами, поэтому чемпионом ему не быть», – ответил Селюк.

В сезоне-2017/18 Адриано забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач в 38 встречах.