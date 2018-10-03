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  • Селюк: «Я говорил, что Адриано – деньги на ветер. В прошлом сезоне он так тащил «Спартак», что чемпионом стал «Локомотив»

Селюк: «Я говорил, что Адриано – деньги на ветер. В прошлом сезоне он так тащил «Спартак», что чемпионом стал «Локомотив»

3 октября 2018, 13:08
22

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что болельщики «Спартака» раскритиковали нападающего команды Луиса Адриано в инстаграме.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах, не забив ни одного гола.

«Я же говорил, что это деньги на ветер. Результат налицо, или на лице», – написал Селюк.

«Деньги на ветер? В прошлом чемпионском году тащил команду вместе с Промесом», – прокомментировал пост один из пользователей.

«Он и в прошлом сезоне так тащил, что чемпионом стал «Локомотив». Правда, «Локомотив» сейчас тоже загрузился такими же экземплярами, поэтому чемпионом ему не быть», – ответил Селюк.

В сезоне-2017/18 Адриано забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач в 38 встречах.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (22)
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Сержтир
1538561496
Ну вот с Глушаковым и Ещенко закончили ,теперь взялись за Адриано.
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almanev
1538562078
Я говорил, что Селюк - клоун. Не из-за Адриано, а в принципе.
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bset
1538565126
Зато Траоре нахваливал. Где он теперь? Много чего говорит. Одно из 100 высказываний совпало с реальностью - нужно хвалиться ходить.
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mialkov
1538565849
Польза от Адриано была и еще будет, не то что от "твоих игроков"...
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polozovs
1538567100
Селюк, второй Червиченко
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алдан2014
1538567810
Вот же ..Ну не селюк,а говн..к.
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dimag
1538571056
38 матчей за Спартак, из них -15гол + 8 пас = 23 эффект - 60% результативности. По моему не так уж мало для игрока в 31 год.
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ZEVS71
1538572748
Наверное опять своё чёрное бревно впарить хочет)
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Eddyson
1538576299
И чего Селюк к нему такой неравнодушный?
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серега кашин
1538577054
селюк бесится что его игроков не берут
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