ЦСКА заработал в Лиге чемпионов после победы над «Реалом» почти 19 миллионов

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась со счетом 1:0.

Этот результат позволил российскому клубу заработать 2,7 миллиона евро, которые УЕФА выплачивает за победу на групповом этапе. Ничья в первом туре с «Викторией» (2:2) пополнила бюджет армейцев на 0,9 миллиона евро, а сам по себе выход в Лигу чемпионов – на 15,25 миллиона.

На данный момент ЦСКА уже заработал 18,85 миллиона евро.