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    Какой вы футболист?

    ЦСКА заработал в Лиге чемпионов после победы над «Реалом» почти 19 миллионов

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Этот результат позволил российскому клубу заработать 2,7 миллиона евро, которые УЕФА выплачивает за победу на групповом этапе. Ничья в первом туре с «Викторией» (2:2) пополнила бюджет армейцев на 0,9 миллиона евро, а сам по себе выход в Лигу чемпионов – на 15,25 миллиона.

    На данный момент ЦСКА уже заработал 18,85 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2018 09:06
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 октября 2018, 17:45

      когда ростов с Баварией играл за победу 1,5 давали

      0
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:26

      Победа всегда приятна но когда она еще подкреплена деньгами ,это делает ее еще весомее.

      2
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      Рейтинг: +839

      dimag 3 октября 2018, 14:33

      Можно Влашича покупать, когда аренда закончится.

      1
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 3 октября 2018, 14:07

      "...Ничья в первом туре с «Викторией» (2:2) пополнила бюджет армейцев на 0,9 миллиона евро..." - за ничью с Викторией надо было бы не начислять, а высчитывать...

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 октября 2018, 13:34

      Чемпионат России выиграть , то меньше денег получаешь ... Цска стабильно в лч играют и получают от футбола на много больше чем любые другие наши клубы , а команду собрали за 10 мил .... при том , что Головина с Витиньо продали за 40 .. Гинер видимо на себя не плохо тратит )

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 октября 2018, 13:32

      На его месте мог бы быть Спартак...

      -2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 октября 2018, 11:52

      навар хорош!

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 3 октября 2018, 11:43

      ЦСКА (и Краснодар) - тот случай когда НЕ пилишь государственное (спонсорское) бабло, а зарабатываешь сам Игрой!

      3
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 3 октября 2018, 11:02

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 3 октября 2018, 10:21

      За всю жизнь хер заработаешь))

      1
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