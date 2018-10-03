Мюллер: «Все видели, что «Бавария» очень хотела победить»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает, что мюнхенцы достойно провели лишь первые 15 минут матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Мы очень хорошо начали матч, в первые 15 минут были очень динамичны. Но затем мы дали «Аяксу» войти в игру, они нашли свой ритм.

Все видели, что мы очень хотели победить, но в своей игре мы были зачастую слишком поспешны. Мы допустили слишком много потерь мяча. Так на чужой половине мы не должны играть.

В целом мы показали хорошую самоотдачу и должны оставаться позитивными. В футболе всегда нужно смотреть вперед, даже если сегодня не все складывается как надо.

Первые четверть часа мы играли хорошо, все остальное необходимо проанализировать», – сказал Мюллер.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» завершился со счетом 1:1. После двух игр команды делят первое место в группе Е, набрав по четыре очка.