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    Мюллер: «Все видели, что «Бавария» очень хотела победить»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает, что мюнхенцы достойно провели лишь первые 15 минут матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом».

    «Мы очень хорошо начали матч, в первые 15 минут были очень динамичны. Но затем мы дали «Аяксу» войти в игру, они нашли свой ритм.

    Все видели, что мы очень хотели победить, но в своей игре мы были зачастую слишком поспешны. Мы допустили слишком много потерь мяча. Так на чужой половине мы не должны играть.

    В целом мы показали хорошую самоотдачу и должны оставаться позитивными. В футболе всегда нужно смотреть вперед, даже если сегодня не все складывается как надо.

    Первые четверть часа мы играли хорошо, все остальное необходимо проанализировать», – сказал Мюллер.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» завершился со счетом 1:1. После двух игр команды делят первое место в группе Е, набрав по четыре очка.

    Источник: ФК «Бавария»

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    03.10.2018 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 октября 2018, 13:09

      Оно как бы так ,но счёт говорит об обратном.

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