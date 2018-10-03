Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Нойер: «Два очка в трех матчах – слишком мало для «Баварии»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда набрала слишком мало очков в последних играх, в том числе – в Лиге чемпионов с «Аяксом».

    «Сегодня был непростой матч. Мы хорошо начали, были уверены в себе и много владели мячом. Мы контролировали игру и все видели, что мы хотим победить. Но затем мы дали сопернику играть.

    Они сильны с мячом, и мы это знали. У нас были проблемы и в итоге мы пропустили.

    Теперь у нас четыре очка после двух матчей. В целом два очка в трех матчах это слишком мало. Но удача вернется к нам», – считает Нойер.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» завершился со счетом 1:1. После двух игр команды делят первое место в группе Е, набрав по четыре очка.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2018 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:45

      Аякс не оказался "мальчиком" для битья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 08:34

      За ранее никто никому очки отдавать не собирается, "Бавария" ли это или" Реал" перед тобой. Наоборот, молодые и амбициозные игроки стараются показать себя против таких команд и выкладываются в играх с ними.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 3 октября 2018, 07:33

      Вообще непонятно, что с командой происходит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11