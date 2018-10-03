Нойер: «Два очка в трех матчах – слишком мало для «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда набрала слишком мало очков в последних играх, в том числе – в Лиге чемпионов с «Аяксом».

«Сегодня был непростой матч. Мы хорошо начали, были уверены в себе и много владели мячом. Мы контролировали игру и все видели, что мы хотим победить. Но затем мы дали сопернику играть.

Они сильны с мячом, и мы это знали. У нас были проблемы и в итоге мы пропустили.

Теперь у нас четыре очка после двух матчей. В целом два очка в трех матчах это слишком мало. Но удача вернется к нам», – считает Нойер.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» завершился со счетом 1:1. После двух игр команды делят первое место в группе Е, набрав по четыре очка.